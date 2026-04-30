Санкції за викрадення українських дітей: Кондратюк закликає світ до уніфікації списків
Усі країни світу мають запровадити єдиний стандарт санкцій проти осіб, причетних до незаконного викрадення українських дітей.
Про це заявила заступниця очільника Верховної Ради України Олена Кондратюк у зверненні до учасників Civil Society and Expert Day в Києві – ключової підготовчої події напередодні засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі 11 травня.
За словами Кондратюк, санкції проти викрадачів українських дітей необхідно уніфікувати в усіх країнах.
Віцеспікерка Верховної Ради зазначила, що спільна робота разом з громадськими організаціями в межах ініціативи Bring Kids Back UA перебуває на етапі уніфікації санкційних списків за злочини проти українських дітей.
– Аналіз семи основних юрисдикцій щодо “дитячих” санкцій, який провели правозахисники, свідчить, що лише по 5% фізичних та юридичних осіб присутні в усіх списках. 42% підсанкційних осіб з українського списку відсутні в іноземних, – стверджує вона.
Кондратюк звернула увагу на дослідження Єльської гуманітарної лабораторії, яке вперше прямо довело участь великих російських державних корпорацій у системі депортації та індоктринації українських дітей. Серед таких – Газпром та Роснєфть.
За її словами, у дослідженні йдеться про 44 дочірні організації, пов’язані з цією діяльністю. Близько 80% з них наразі не перебувають під санкціями США чи Європи, стверджує віцеспікерка Ради.
Вона наголосила, що дослідження правозахисників фіксують системну участь Російської православної церкви у злочинній політиці Москви щодо українських дітей.
На її думку, санкції мають переходити від масивів імен до чіткої ієрархії відповідальності політичного керівництва, адміністративних координаторів, державних корпорацій та виконавців, а також розширювати на членів сімей і пов’язані мережі.
Водночас віцеспікерка Ради наголосила, що найголовніше спільне завдання – знайти механізм швидкої та автоматичної уніфікації національних санкційних списків у всьому світі.
Вона нагадала, що Міністерство юстиції України вже верифікувало щонайменше 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей, проте ця кількість не є остаточною, адже щодня надходять нові дані.