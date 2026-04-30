Усі країни світу мають запровадити єдиний стандарт санкцій проти осіб, причетних до незаконного викрадення українських дітей.

Про це заявила заступниця очільника Верховної Ради України Олена Кондратюк у зверненні до учасників Civil Society and Expert Day в Києві – ключової підготовчої події напередодні засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Брюсселі 11 травня.

За словами Кондратюк, санкції проти викрадачів українських дітей необхідно уніфікувати в усіх країнах.

Віцеспікерка Верховної Ради зазначила, що спільна робота разом з громадськими організаціями в межах ініціативи Bring Kids Back UA перебуває на етапі уніфікації санкційних списків за злочини проти українських дітей.

– Аналіз семи основних юрисдикцій щодо “дитячих” санкцій, який провели правозахисники, свідчить, що лише по 5% фізичних та юридичних осіб присутні в усіх списках. 42% підсанкційних осіб з українського списку відсутні в іноземних, – стверджує вона.

Кондратюк звернула увагу на дослідження Єльської гуманітарної лабораторії, яке вперше прямо довело участь великих російських державних корпорацій у системі депортації та індоктринації українських дітей. Серед таких – Газпром та Роснєфть.

За її словами, у дослідженні йдеться про 44 дочірні організації, пов’язані з цією діяльністю. Близько 80% з них наразі не перебувають під санкціями США чи Європи, стверджує віцеспікерка Ради.

Вона наголосила, що дослідження правозахисників фіксують системну участь Російської православної церкви у злочинній політиці Москви щодо українських дітей.

На її думку, санкції мають переходити від масивів імен до чіткої ієрархії відповідальності політичного керівництва, адміністративних координаторів, державних корпорацій та виконавців, а також розширювати на членів сімей і пов’язані мережі.

Водночас віцеспікерка Ради наголосила, що найголовніше спільне завдання – знайти механізм швидкої та автоматичної уніфікації національних санкційних списків у всьому світі.

Вона нагадала, що Міністерство юстиції України вже верифікувало щонайменше 20 570 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей, проте ця кількість не є остаточною, адже щодня надходять нові дані.

