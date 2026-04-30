У межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже вдалося повернути 2126 дітей, і ця робота триватиме, повідомив президент Володимир Зеленський.

Ініціатива Bring Kids Back UA: Зеленський розповів про результати

Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників Civil Society And Expert Day наголосив на важливості роботи над поверненням українських дітей, примусово вивезених до РФ.

– Один із найбільш цинічних російських воєнних злочинів – системне, прораховане вивезення українських дітей, розпорошення їх по Росії, приховування їхньої долі, “перепрошивка” їхньої культури та послідовна, безцеремонна мілітаризація. Надзвичайно важливо – забирати наших дітей звідти додому. Поки росіяни не зламали їх, – заявив голова держави.

За його словами, цьому сприяють ініціативи, як-от Bring Kids Back UA, у межах якої вдалося повернути 2126 українських дітей.

– І ми будемо продовжувати цю роботу. Ми залучили сильних міжнародних посередників, щоб повертати дітей додому. Я вдячний кожній країні, яка приєдналася до нашої коаліції для повернення дітей.

Також Зеленський подякував кожному лідеру країн, які допомагають, першим леді країн, які небайдужі та яких хвилює доля викрадених дітей та окремо команді Bring Kids Back.

– Я вдячний усім дипломатам, міжнародним організаціям та журналістам, які зберігають увагу до порятунку дітей, – додав Зеленський.

