Украина вместе с европейскими странами запустила новую многонациональную коалицию CORPUS, которая должна изменить подход к оборонным закупкам, сделать их более согласованными и эффективными.

Создание Коалиции по оборонному обеспечению

Как сообщает Интерфакс-Украина, в коалицию CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) вошли закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

Соответствующий меморандум стороны подписали 30 апреля.

Сейчас смотрят

Главная цель инициативы – объединить усилия профильных агентств для координации закупок, повышения устойчивости систем обеспечения и адаптации к современным вызовам безопасности.

Помимо усиления логистики, коалиция будет способствовать развитию глубокого технологического и экономического сотрудничества между партнерами. Формат остается открытым для новых участников: любая страна-партнер может присоединиться к объединению, подписав соответствующий Меморандум и получив единодушную поддержку Совета директоров.

Взаимодействие в рамках новосозданной коалиции будет происходить на операционном уровне. Страны-участники планируют совместно внедрять цифровые инструменты, обмениваться опытом работы с рынком, внедрять лучшие антикоррупционные и комплаенс-практики для прозрачности поставок.

По словам директора Агентства оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Арсена Жумадилова, запуск платформы CORPUS является логическим продолжением практического сотрудничества с союзниками.

Он подчеркнул, что в условиях общих угроз и стремительных изменений оборонные системы обеспечения требуют максимальной координации, чтобы гарантировать скорость поставок оружия и ресурсов.

Жумадилов рассказал, что Украина готова делиться уникальным опытом обеспечения войск, полученным во время полномасштабной войны.

Особый интерес союзников вызвала цифровая экосистема DOT-Chain, внедряемая Минобороны в рамках цифровой трансформации. В нее входят три ключевых компонента:

DOT-Chain Defence – маркетплейс вооружения;

DOT-Chain Food – система управления питанием;

DOT-Chain Arsenal – инструмент управления поставками оперативного уровня.

По его словам, IT-решения уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, а также обеспечивают прозрачность и скорость логистики.

Отмечается, что директор Агентства оборонных закупок возглавит CORPUS в течение первого года. После этого председательство будет осуществляться на ротационной основе по единогласному решению участников.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.