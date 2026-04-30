Украина и страны Европы создали коалицию оборонных закупок CORPUS
- Украина вместе с европейскими странами запустила коалицию CORPUS для координации оборонных закупок и внедрения общих цифровых стандартов обеспечения.
- В течение первого года объединение возглавит украинское Агентство оборонных закупок (ДОТ), масштабируя опыт экосистемы DOT-Chain на международном уровне.
Украина вместе с европейскими странами запустила новую многонациональную коалицию CORPUS, которая должна изменить подход к оборонным закупкам, сделать их более согласованными и эффективными.
Создание Коалиции по оборонному обеспечению
Как сообщает Интерфакс-Украина, в коалицию CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) вошли закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании.
Соответствующий меморандум стороны подписали 30 апреля.
Главная цель инициативы – объединить усилия профильных агентств для координации закупок, повышения устойчивости систем обеспечения и адаптации к современным вызовам безопасности.
Помимо усиления логистики, коалиция будет способствовать развитию глубокого технологического и экономического сотрудничества между партнерами. Формат остается открытым для новых участников: любая страна-партнер может присоединиться к объединению, подписав соответствующий Меморандум и получив единодушную поддержку Совета директоров.
Взаимодействие в рамках новосозданной коалиции будет происходить на операционном уровне. Страны-участники планируют совместно внедрять цифровые инструменты, обмениваться опытом работы с рынком, внедрять лучшие антикоррупционные и комплаенс-практики для прозрачности поставок.
По словам директора Агентства оборонных закупок ДОТ Министерства обороны Арсена Жумадилова, запуск платформы CORPUS является логическим продолжением практического сотрудничества с союзниками.
Он подчеркнул, что в условиях общих угроз и стремительных изменений оборонные системы обеспечения требуют максимальной координации, чтобы гарантировать скорость поставок оружия и ресурсов.
Жумадилов рассказал, что Украина готова делиться уникальным опытом обеспечения войск, полученным во время полномасштабной войны.
Особый интерес союзников вызвала цифровая экосистема DOT-Chain, внедряемая Минобороны в рамках цифровой трансформации. В нее входят три ключевых компонента:
- DOT-Chain Defence – маркетплейс вооружения;
- DOT-Chain Food – система управления питанием;
- DOT-Chain Arsenal – инструмент управления поставками оперативного уровня.
По его словам, IT-решения уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, а также обеспечивают прозрачность и скорость логистики.
Отмечается, что директор Агентства оборонных закупок возглавит CORPUS в течение первого года. После этого председательство будет осуществляться на ротационной основе по единогласному решению участников.