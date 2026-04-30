Україна разом із європейськими країнами запустила нову багатонаціональну коаліцію CORPUS, яка має змінити підхід до оборонних закупівель, зробити їх більш узгодженими та ефективними.

Створення Коаліції з питань оборонного забезпечення

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, до коаліції CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) увійшли закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії.

Зазначається, що відповідний меморандум сторони підписали 30 квітня.

Головна мета ініціативи – об’єднати зусилля профільних агенцій для координації закупівель, підвищення стійкості систем забезпечення та адаптації до сучасних безпекових викликів.

Окрім посилення логістики, коаліція сприятиме розвитку глибокої технологічної та економічної співпраці між партнерами. Формат залишається відкритим для нових учасників: будь-яка країна-партнер може долучитися до об’єднання, підписавши відповідний Меморандум та отримавши одностайну підтримку Ради директорів.

Взаємодія в межах новоствореної коаліції відбуватиметься на операційному рівні. Країни-учасниці планують спільно впроваджувати цифрові інструменти, обмінюватися досвідом роботи з ринком, впроваджувати найкращі антикорупційні та комплаєнс-практики для прозорості постачань.

За словами директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони Арсена Жумаділова, запуск платформи CORPUS є логічним продовженням практичної співпраці з союзниками.

Він наголосив, що в умовах спільних загроз і стрімких змін оборонні системи забезпечення вимагають максимальної координації, щоб гарантувати швидкість постачання зброї та ресурсів.

Жумаділов розповів, що Україна готова ділитися унікальним досвідом забезпечення війська, здобутим під час повномасштабної війни.

Особливий інтерес союзників викликала цифрова екосистема DOT-Chain, яку Міноборони впроваджує в межах цифрової трансформації. До неї входять три ключові компоненти:

DOT-Chain Defence – маркетплейс озброєння;

DOT-Chain Food – система управління харчуванням;

DOT-Chain Arsenal – інструмент управління поставками оперативного рівня.

За його словами, ІТ-рішення вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах, а також забезпечують прозорість та швидкість логістики.

Зазначається, що директор Агенції оборонних закупівель очолюватиме CORPUS протягом першого року. Після цього головування здійснюватиметься на ротаційній основі за одностайним рішенням учасників.

