Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, затверджено загальні характеристики предметних тестів національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року, а також схеми нарахування балів за виконання завдань.

Формат і структура іспиту залишаються комплексними, однак із визначеною кількістю завдань для кожного предмета та оновленими підходами до оцінювання.

Зараз дивляться

НМТ 2026: скільки питань у тестуванні цьогоріч

У 2026 році кількість завдань у тестах залежатиме від предмета. Найбільше питань традиційно буде з іноземної мови та гуманітарних дисциплін.

українська мова — 30 завдань

українська література — 30 завдань

історія України — 30 завдань

біологія — 30 завдань

географія — 30 завдань

хімія — 24 завдання

математика — 22 завдання

фізика — 22 завдання

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) — 32 завдання

Усі завдання відповідатимуть чинним програмам зовнішнього незалежного оцінювання.

Які формати завдань передбачено на НМТ-2026

НМТ 2026 міститиме різні типи завдань, які перевірятимуть як базові знання, так і вміння логічно мислити:

завдання з вибором однієї правильної відповіді (усі предмети)

завдання з вибором кількох відповідей (історія України, географія, біологія)

завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

завдання на встановлення послідовності (історія України)

завдання на заповнення пропусків у тексті (іноземна мова)

завдання з короткою письмовою відповіддю (математика, фізика, хімія, географія)

Окремо в УЦОЯО зазначають, що жоден тест не міститиме завдань із розгорнутою письмовою відповіддю, як це було раніше у класичному форматі ЗНО.

Cкільки питань на НМТ з математики 2026

Тест з математики на НМТ-2026 побудований як структурований і збалансований іспит, що перевіряє різні рівні математичної компетентності.

Загалом робота складається з 22 завдань. Вони поділені на три основні типи, кожен із яких має свою специфіку та систему оцінювання.

Найбільшу частину становлять 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді. Це класичні тестові завдання, де потрібно проаналізувати умову і обрати один правильний варіант із запропонованих. За кожне таке завдання можна отримати 0 або 1 бал.

Далі йдуть 3 завдання на встановлення відповідності. В них необхідно правильно поєднати елементи з двох списків. Цей тип завдань оцінюється складніше: можна отримати 0, 1, 2 або 3 бали залежно від кількості правильних співвідношень.

Ще 4 завдання передбачають коротку письмову відповідь. Тут учасник самостійно записує результат розв’язання без варіантів відповідей. За кожне з них можна отримати 0 або 2 бали, якщо відповідь є правильною.

У підсумку максимальна кількість тестових балів за весь блок з математики становить 32. Під час виконання роботи дозволяється користуватися довідковими матеріалами та чернетками, що допомагає під час розв’язання складніших обчислень і задач.

Скільки питань на НМТ з української мови 2026

Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що тест з української мови у межах НМТ 2026 року складатиметься з двох типів завдань. Це завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відповідності, тобто логічні пари.

У завданнях з вибором однієї правильної відповіді буде 25 завдань. Кожне з них оцінюватиметься від 0 до 1 бала залежно від правильної відповіді.

Також тест міститиме 5 завдань на встановлення відповідності. У цих завданнях потрібно буде поєднати елементи між собою, утворивши логічні пари. За кожне таке завдання можна отримати від 0 до 4 балів, залежно від кількості правильно встановлених відповідностей.

Загалом усі 30 завдань сумуються, і максимальна кількість балів, яку можна отримати за українську мову, становить 45.

Після цього отриманий результат переводитимуть у стандартну шкалу від 100 до 200 балів, яка й буде використовуватися під час вступу до закладів вищої освіти.

Іноземна мова: найпопулярніший вибір вступників

Цьогоріч зберігається тенденція високого попиту на іноземну мову серед учасників тестування. За даними МОН, цогоріч понад 103 тис. вступників обрали іноземну мову як додатковий предмет, і переважна більшість із них зупинилася саме на англійській.

Отже, англійська вже кілька років поспіль залишається безумовним лідером серед мовних дисциплін, випереджаючи німецьку, французьку та іспанську.

Скільки питань на НМТ з англійської мови

Тест з англійської мови у межах НМТ 2026 року матиме 32 завдання, які поділятимуться на кілька типів і перевірятимуть різні навички — від розуміння тексту до знання граматики та лексики.

У тесті передбачено три основні блоки завдань:

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари). Це завдання, у яких потрібно правильно поєднати пов’язані елементи між собою (наприклад, частини речень або інформацію з тексту). Завдання з вибором однієї правильної відповіді. У цих завданнях потрібно обрати один правильний варіант із запропонованих. Вони перевіряють знання лексики, граматики та розуміння прочитаного. Завдання на заповнення пропусків у тексті. Тут потрібно вставити правильні слова або фрази в речення чи текст, щоб відновити зміст.

Усі 32 завдання оцінюються однаково — 0 або 1 бал за кожну правильну відповідь.

Скільки питань на НМТ з історії України 2026

Історія України у форматі НМТ 2026 року матиме структурований тест, який складатиметься із 30 завдань і перевірятиме знання з різних типів історичних питань — від базових фактів до вміння працювати з послідовністю подій та логічними зв’язками.

Усі завдання поділені на кілька типів:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. У тесті буде 20 таких завдань. У кожному потрібно обрати один правильний варіант із запропонованих. Кожне завдання оцінюється як 0 або 1 бал залежно від правильної відповіді.

Завдання на встановлення відповідності. Передбачено 4 завдання цього типу. У них потрібно поєднати пов’язані історичні події, дати або явища. За кожне завдання можна отримати від 0 до 4 балів, залежно від кількості правильних відповідностей.

Завдання на встановлення послідовності. У тесті буде 3 таких завдання. Потрібно правильно розташувати історичні події в хронологічному порядку. Кожне завдання оцінюється від 0 до 3 балів.

Завдання з вибором трьох відповідей. Також передбачено 3 завдання цього типу. У них потрібно обрати кілька правильних варіантів із запропонованих. Оцінювання становить від 0 до 3 балів залежно від кількості правильних відповідей.

Усі 30 завдань підсумовуються, і максимальна кількість балів, яку можна отримати за історію України, становить 54 бали.

Далі цей результат переводиться у стандартну шкалу 100–200 балів, яка використовується під час вступу до закладів вищої освіти.

Скільки питань на НМТ з біології 2026

Тест НМТ-2026 з біології складатиметься з 30 завдань. Найбільша частина — це 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді. Кожне з них оцінюється в 1 бал, за неправильну відповідь бал не нараховується.

Далі йдуть 4 завдання на встановлення відповідності (логічні пари). За кожне з них можна отримати від 0 до 4 балів залежно від кількості правильно встановлених пар.

Завершують тест 2 завдання з вибором трьох правильних відповідей. Кожне з них оцінюється від 0 до 3 балів.

Усього за тест з біології можна набрати максимально 46 тестових балів.

Скільки питань на НМТ з географії 2026

Тест НМТ-2026 з географії складатиметься з 30 завдань різних типів:

20 завдань — з вибором однієї правильної відповіді. Кожне оцінюється в 1 бал.

4 завдання — з короткою письмовою відповіддю. За кожне можна отримати 2 бали.

6 завдань — з вибором трьох правильних відповідей. За кожне нараховується від 0 до 3 балів залежно від кількості правильних варіантів.

Загалом за тест з географії можна набрати максимум 46 тестових балів.

Як оцінюватимуть НМТ 2026

Система оцінювання залишиться подібною до тієї, що застосовувалася у ЗНО. Кожен тест матиме свою шкалу нарахування балів залежно від складності завдань.

Передбачено:

автоматичний підрахунок тестових балів одразу після завершення роботи

відсутність відкритих завдань із розгорнутою відповіддю

переведення результатів у шкалу 100–200 балів

затвердження таблиць переведення Міністерством освіти і науки України

Таким чином, учасники НМТ одразу після тестування зможуть дізнатися свій попередній результат, а остаточні бали будуть сформовані після офіційного перерахунку.

Джерело : УЦОЯО

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.