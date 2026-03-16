Уже в 2027 году Украина может подписать соглашение о вступлении в Европейский Союз, даже если часть технических требований еще будет в процессе выполнения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в интервью с РБК-Украина.

Соглашение о вступлении в ЕС может быть подписано в 2027 году

— Мы подписываем соглашение и продолжаем выполнять то, что еще не выполнили до конца, – заявил Качка.

Тарас Качка отметил, что ключевым для подписания соглашения о вступлении в ЕС есть значительный прогресс в верховенстве права. Остальные требования, по его словам, в основном относятся к техническим деталям, которые можно выполнить постепенно.

Вице-премьер-министр отмечает: если основные реформы и законы запущены и работают, как в случае с поддержкой аграриев или энергетической интеграцией, формальное подписание соглашения вполне возможно, а завершение мелких деталей – вопрос времени.

— Для вступления в ЕС нам нужно понять, что мы должны выполнить то, что требуется. Это значит абсолютно серьезно, по-взрослому доказать нормальную работу по судопроизводству, доработать уголовно-процессуальный кодекс, судебную экспертизу, дореформировать правоохранительные органы, – объяснил Тарас Качка.

По его словам, уже в этом году Украина может закрыть полный перечень критериев, которые нужно выполнить для того, чтобы вступление в ЕС стало возможным. В частности, Верховная Рада Украины должна принять около 300 законов.

В то же время он отмечает, что соглашение о вступлении в Европейский Союз вступает в силу только после ратификации 27 странами-членами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС к 2027 году, однако некоторые страны-члены блокируют открытие переговорных кластеров. Он подчеркнул, что Путин будет блокировать членство Украины в ЕС через Венгрию или другую страну.

Тарас Качка также отметил, что скепсис некоторых стран ЕС связан с желанием убедиться, что реформы верховенства права в Украине будут необратимы.

По его словам, Украина предлагает компромисс: скорее присоединение при внедрении специального механизма контроля (сейфгардов), который будет действовать уже после нашего вступления. Он добавил, что это позволит странам ЕС отслеживать выполнение ключевых реформ без задержки процесса интеграции.

Напомним, согласно опубликованному сегодня отчету за 2025 год, Украина на 84% выполнила соглашение об ассоциации с ЕС.

