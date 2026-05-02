Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ синхронизировало оборонную операцию подразделений Сил обороны для сдерживания наступления русских войск в районе Покровска.

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Оборона Покровская: что известно

Командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук провел серию координационных совещаний с подразделениями Сил обороны, выполняющими задачи на Покровском направлении.

Главная цель — согласование единого плана действий по эффективной обороне города и прилегающей агломерации.

В ходе обсуждения акцент сделали на повышении уровня взаимодействия между подразделениями и эффективности управления боем.

Как отмечают в 7-м корпусе ДШВ, российские войска продолжают попытки продвижения с северных окраин Покровска в направлении поселка Шевченко, параллельно наращивая бронетехнику на юге.

— В то же время из-за активных действий на севере Покровская 76-я десантно-штурмовая дивизия несет существенные потери. Противник привлекает резервы, фиксируется работа сомалийских подразделений, — говорится в сообщении.

Отдельное внимание во время совещаний было уделено контролю воздушного пространства, в частности над Покровском. В ДШВ отмечают, что противник активно использует город для запуска ударных беспилотников, что создает дополнительные вызовы для логистики.

В связи с этим личный состав требует качественной подготовки к действиям в условиях постоянной воздушной угрозы, отметили в 7-м корпусе ДШВ.

Также украинские подразделения продолжают сдерживать попытки противника совершить маневры в районе Гришиного, где враг безуспешно пытается расширить зону влияния.

Напомним, в течение февраля-апреля 2026 года спецподразделение ГУР МО Украины Шаманбат совместно с подразделениями Сил обороны провело спецоперацию против формирований Ахмат на Сумском направлении.

Решающую роль сыграла агентурная работа — благодаря внедренному источнику украинская разведка получала данные о планах и перемещениях противника, в частности, через установленное устройство прослушивания.

Эта информация позволила наносить точечные удары по врагу. В результате операции подразделения Ахмат понесли значительные потери в живой силе и технике, включая бронемашины, беспилотники и средства обеспечения.

