Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ синхронізувало оборонну операцію підрозділів Сил оборони для стримування наступу російських військ у районі Покровська.

Про це повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Оборона Покровська: що відомо

Командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук провів серію координаційних нарад із підрозділами Сил оборони, які виконують завдання на Покровському напрямку.

Головна мета — узгодження єдиного плану дій для ефективної оборони міста та прилеглої агломерації.

Під час обговорень акцент зробили на підвищенні рівня взаємодії між підрозділами та ефективності управління боєм.

Як зазначають у 7-му корпусі ДШВ, російські війська продовжують спроби просування з північних околиць Покровська у напрямку селища Шевченко, паралельно нарощуючи бронетехніку на півдні.

— Водночас через активні дії на півночі Покровська 76-та десантно-штурмова дивізія зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів Сомалі, — йдеться у повідомленні.

Окрему увагу під час нарад приділили контролю повітряного простору, зокрема над Покровськом. У ДШВ зазначають, що противник активно використовує місто для запуску ударних безпілотників, що створює додаткові виклики для логістики.

З огляду на це, особовий склад потребує якісної підготовки до дій в умовах постійної повітряної загрози, зазначили у 7-му корпусі ДШВ.

Також українські підрозділи продовжують стримувати спроби противника здійснити маневри в районі Гришиного, де ворог безуспішно намагається розширити зону впливу.

Нагадаємо, упродовж лютого-квітня 2026 року спецпідрозділ ГУР МО України Шаманбат спільно з підрозділами Сил оборони провів спецоперацію проти формувань Ахмат на Сумському напрямку.

Вирішальну роль відіграла агентурна робота — завдяки впровадженому джерелу українська розвідка отримувала дані про плани та переміщення противника, зокрема через встановлений пристрій прослуховування.

Ця інформація дала змогу завдавати точкових ударів по ворогу. Унаслідок операції підрозділи Ахмат зазнали значних втрат у живій силі та техніці, включно з бронемашинами, безпілотниками та засобами забезпечення.

