Российские оккупанты на Константиновском направлении с начала этой недели совершили 83 атаки.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Так, Сырский посетил военных в районе ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов, которые обороняют Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации.

По словам главнокомандующего, в апреле активность российских войск на этом направлении заметно возросла. Противник для атак использует небольшие пехотные группы под прикрытием артиллерии и дронов.

— С начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 83 атаки. Отбиваем постоянные попытки российских оккупантов закрепиться в окрестностях Константиновки. В городе продолжается режим контрдиверсионных действий, — говорит Сырский.

В ходе рабочей поездки главнокомандующий ВСУ провел встречи с командным составом армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

— Обсудили текущую обстановку, состояние обеспечения, вопросы взаимодействия, а также предложения командиров по выявлению и уничтожению пехотных групп противника, — подчеркнул Александр Сырский.

По его словам, основное внимание должно быть сосредоточено на противодействии вражеским дронам, обустройстве оборонительных рубежей и фортификаций, а также текущих потребностях частей в боеприпасах и т. д.

— На месте принял ряд оперативных решений по улучшению снабжения украинских защитников, — подытожил Александр Сырский.

