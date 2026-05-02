Об этом в субботу, 2 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Активность на границе с Беларусью: что известно

В субботу, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил о фиксации необычной активности на отдельных участках украинско-белорусской границы.

Сейчас смотрят

— Накануне была достаточно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси со стороны Беларуси. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если нужно, мы будем реагировать, — сообщил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина остается готовой защищать свой суверенитет и безопасность граждан, а также предостерег от любых попыток вовлечь третьи стороны в агрессивные действия против страны.

Перед этим Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по поводу ликвидации последствий российских ударов по регионам Украины.

По его словам, сильнейшие атаки были зафиксированы в Херсоне, где в результате ударов дронов по гражданскому транспорту, в том числе маршруткам, есть погибшие и раненые. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Он также сообщил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Николаевской области, а также по другим регионам. В частности, под атакой оказались Днепропетровщина, Одесщина, Сумщина и Харьковщина.

Отдельно президент сообщил о подготовке новых санкционных пакетов, которые могут быть приняты в ближайшее время.

По его словам, Украина продолжает активную работу с международными партнерами в Европе, Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы усилить как оборонные, так и экономические возможности государства.

Киев рассчитывает на ощутимые результаты международных переговоров, запланированных на май, которые могут укрепить позиции Украины в сфере безопасности и обороны.

Напомним, утром 2 апреля российский дрон атаковал автобус в Днепровском районе Херсона.

В результате удара погибли два человека — работник коммунального предприятия и женщина, личность которой устанавливают. Еще семь пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Среди них шесть мужчин и одна женщина, часть пострадавших являются работниками коммунальных служб. Все госпитализированы с минно-взрывными травмами, медики продолжают оказывать помощь.

Позже российская армия снова атаковала город. В частности, враг ударил по автобусу коммунального перевозчика в Центральном районе Херсона.

Водитель получил ранение и был доставлен в больницу. По данным местных властей, город подвергся массированной атаке беспилотников разных типов, в частности FPV-дронов и аппаратов на оптоволоконном управлении. В результате повреждены транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.