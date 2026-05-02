Сьогодні близько 07:00 російські терористи з дрона атакували маршрутку в Дніпровському районі Херсона. На жаль, є жертви.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Удар по маршрутці в Херсоні

За словами керівника МВА, внаслідок удару загинули працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та жінка. Її особу вже встановлюють.

Окрім того, поранення дістали ще семеро пасажирів маршрутки — шість чоловіків й жінка. Четверо з них — комунальники. Усі постраждалі з мінно-вибуховою травмою доправлені до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну допомогу та продовжують дообстеження.

Чергова атака на автобус

За словами Ярослава Шанька, близько 10:40 у Центральному районі Херсона російський дрон атакував автобус комунального перевізника. Попередньо, поранення дістав водій. Він у лікарні.

Пізніше керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що сьогодні зранку російські терористи масовано атакували Херсон безпілотниками. Для ударів ворог одночасно застосував велику кількість безпілотників, зокрема: FPV, Молнія та на оптоволоконному керуванні.

3 квітня росіяни атакували маршрутку у Херсоні. Поранення дістали дев’ятеро людей. До лікарні доправили 19-річну дівчину, трьох жінок віком 68, 50 і 43 роки, а також трьох чоловіків віком 71, 63 та 51 років.

4 квітня зранку російські окупанти вдарили по зупинці громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. Загинула жінка.

7 квітня росіяни дроном атакували автомобіль швидкої допомоги у Дніпровському районі Херсона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

Фото: Херсонська МВА

Пов'язані теми:

