На окремих ділянках кордону між Україною та Білоруссю було виявлено специфічну активність з боку Білорусі.

Про це у суботу, 2 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Активність на кордоні з Білоруссю: що відомо

У суботу, 2 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про фіксацію незвичної активності на окремих ділянках українсько-білоруського кордону.

— Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі — з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати, — повідомив президент України.

Глава держави наголосив, що Україна залишається готовою захищати свій суверенітет і безпеку громадян, а також застеріг від будь-яких спроб втягнути треті сторони в агресивні дії проти країни.

Перед цим Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків російських ударів по регіонах України.

За його словами, найсильніші атаки були зафіксовані в Херсоні, де внаслідок ударів дронів по цивільному транспорту, зокрема маршрутках, є загиблі та поранені. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Він також повідомив про удар по об’єкту енергетичної інфраструктури на Миколаївщині, а також по інших регіонах. Зокрема, під атакою опинилися Дніпропетровщина, Одещина, Сумщина та Харківщина.

Окремо президент повідомив про підготовку нових санкційних пакетів, які можуть бути ухвалені вже найближчим часом.

За його словами, Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами в Європі, на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, щоб посилити як оборонні, так і економічні можливості держави.

Також Київ розраховує на відчутні результати міжнародних переговорів, запланованих на травень, які можуть зміцнити позиції України у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, вранці 2 квітня російський дрон атакував автобус у Дніпровському районі Херсону.

Внаслідок удару загинули двоє людей — працівник комунального підприємства та жінка, особу якої встановлюють. Ще семеро пасажирів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них — шестеро чоловіків і одна жінка, частина постраждалих є працівниками комунальних служб. Усіх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами, медики продовжують надавати допомогу.

Пізніше російська армія знову атакувала місто. Зокрема, ворог вдарив по автобусу комунального перевізника у Центральному районі Херсона.

Водій отримав поранення та був доставлений до лікарні. За даними місцевої влади, місто зазнало масованої атаки безпілотниками різних типів, зокрема FPV-дронами та апаратами на оптоволоконному керуванні. Внаслідок цього пошкоджено транспорт та об’єкти цивільної інфраструктури.

