Из Беларуси в Украину залетел шар, который является ретранслятором и помогает во время атак РФ — ГПСУ
В Украину вчера вечером, 2 мая, с территории Беларуси залетел воздушный шар, который является ретранслятором и помогает воздушным целям РФ.
Как сообщил во время эфира телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, пограничники ожидают провокаций и дестабилизаций со стороны Беларуси, однако не уточнил, о чем именно идет речь.
– Угроза со стороны Беларуси никогда не исчезает… Не могу сейчас открыто раскрывать всего, но можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию по направлению нашей границы, не исключаем провокаций, – сказал он.
Кроме того, Демченко подтвердил тот факт, что вчера вечером во время атаки Украины со стороны РФ с территории Беларуси действительно залетел воздушный шар.
– Вчера вечером также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую в дальнейшем идентифицировали как воздушный шар. Фактически это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов, — проинформировал представитель ГНСУ.
Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил о “специфической активности” со стороны Белоруссии.
