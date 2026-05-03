В Украину вчера вечером, 2 мая, с территории Беларуси залетел воздушный шар, который является ретранслятором и помогает воздушным целям РФ.

В Украину залетел воздушный шар из Беларуси

Как сообщил во время эфира телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, пограничники ожидают провокаций и дестабилизаций со стороны Беларуси, однако не уточнил, о чем именно идет речь.

– Угроза со стороны Беларуси никогда не исчезает… Не могу сейчас открыто раскрывать всего, но можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию по направлению нашей границы, не исключаем провокаций, – сказал он.

Кроме того, Демченко подтвердил тот факт, что вчера вечером во время атаки Украины со стороны РФ с территории Беларуси действительно залетел воздушный шар.

– Вчера вечером также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую в дальнейшем идентифицировали как воздушный шар. Фактически это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов, — проинформировал представитель ГНСУ.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил о “специфической активности” со стороны Белоруссии.

Фото: Медиацентр Украина

