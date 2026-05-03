До України вчора ввечері, 2 травня, з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором та допомагає повітряним цілям РФ.

В Україну залетіла повітряна куля з Білорусі

Як повідомив під час ефіру телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, прикордонники очікують провокацій та дестабілізацій з боку Білорусі, проте не уточнив, про що йдеться.

– Загроза з боку Білорусі ніколи не зникає… Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій, – сказав він.

Крім того, Демченко підтвердив той факт, що вчора ввечері під час атаки України з боку РФ з території Білорусі справді залетіла повітряна куля.

Зараз дивляться

– Учора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку в подальшому ідентифікували як повітряну кулю. Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів, – поінформував речник ДПСУ.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський повідомив про “специфічну активність” з боку Білорусі.

Фото: Медіацентр Україна

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.