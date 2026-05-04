Нацполіція провела 44 обшуки у 16 регіонах по всій Україні та виявила порушення, пов’язані з незаконним збагаченням і недостовірним декларуванням на майже 92 млн грн. Вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Що відомо про обшуки у ТЦК по всій Україні

Зазначається, що обшуки проходили як у чинних, так і в колишніх посадових осіб з числа керівного складу.

– Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн, – йдеться у повідомленні.

В поліції наголосили, що перевіряли:

керівників відділів;

учасників груп територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

службових осіб ТЦК.

Там зауважили, що сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн.

Поліцейським вдалося вилучити у представників ТЦК:

автомобілі Tesla різних моделей;

мотоцикли;

готівку в національній та іноземній валюті;

різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в один мільйон гривень;

документи, що можуть бути підставами для легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом.

Очікується, що ці факти ще перевірятимуть в межах кримінальних проваджень

Також упродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за статтями 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) та 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) кодексу України про адміністративні правопорушення.

У відомстві нагадали, що досудове розслідування триває, тож вина обвинувачених у корупції ще не доведена. Її мають встановити відповідним вироком суду.

Нагадаємо, корупційну схему з ухилення від мобілізації розкрили у Білоцерківському ТЦК. Зазначається, що підозрювані мали цілий список “послуг” з чіткими розцінками.

Джерело : Нацполиция

