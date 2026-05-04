Великобритания готовится к переговорам о присоединении к кредитной программе Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

Участие в кредите ЕС для Украины

Премьер-министр Кир Стармер во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване заявит о намерении Лондона сотрудничать с ЕС для обеспечения Украины необходимым военным оборудованием.

Сейчас смотрят

Кредит, утвержденный ЕС в апреле, должен покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, в частности в сфере обороны.

В британском правительстве также отметили, что дополнительное финансирование откроет возможности для местного бизнеса присоединиться к удовлетворению насущных потребностей Украины.

Кроме того, Великобритания готовит новый пакет санкций против российских компаний, направленный на ограничение поставок военных компонентов.

Визит Стармера в Армению — первый для британского премьера с 1990 года — происходит на фоне призывов США к Европе усилить ответственность за безопасность на континенте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киеву необходимо как можно скорее получить первый транш из пакета поддержки ЕС в размере 90 млрд евро. Эти средства будут направлены на нужды армии — закупку вооружения и систем ПВО, а также на подготовку к зиме.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.