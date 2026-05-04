Велика Британія готується до переговорів щодо приєднання до кредитної програми Європейського Союзу для України обсягом €90 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.

Участь у кредиті ЄС для України

Прем’єр-міністр Кір Стармер під час саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані заявить про намір Лондона співпрацювати з ЄС для забезпечення України необхідним військовим обладнанням.

Зараз дивляться

Позика, затверджена ЄС у квітні, має покрити близько двох третин фінансових потреб України на найближчі два роки, зокрема у сфері оборони.

У британському уряді також зазначили, що додаткове фінансування відкриє можливості для місцевого бізнесу долучитися до задоволення нагальних потреб України.

Окрім цього, Велика Британія готує новий пакет санкцій проти російських компаній, спрямований на обмеження постачання військових компонентів.

Візит Стармера до Вірменії — перший для британського прем’єра з 1990 року — відбувається на тлі закликів США до Європи посилити відповідальність за безпеку на континенті.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Києву якнайшвидше необхідно отримати перший транш з пакету підтримки ЄС обсягом €90 млрд. Ці кошти будуть спрямовані на потреби армії – закупівлю озброєння та систем ППО та на підготовку до зими.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.