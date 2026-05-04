РФ начала применять беспилотники с искусственным интеллектом Клин, оснащенные иностранными компонентами.

Об этом ранее сообщал военный эксперт Сергей Бескрестнов (Флеш), а впоследствии ГУР раскрыло детали конструкции и характеристики этого БпЛА.

Что известно о БпЛА Клин

По имеющейся информации, дрон разработан российским оборонно-промышленным комплексом и был представлен осенью 2025 года.

Он позиционируется как барражирующий боеприпас с возможностью автономного обнаружения целей и длительного пребывания в воздухе.

Беспилотник оснащен системой автоматического захвата цели и может работать в автономном режиме.

Компоненти БпЛА Клин
Компоненти БпЛА Клин. Фото: Сергій Бескрестнов
Характеристики и возможности дрона Клин

Дальность полета дрона составляет до 120 км, а время пребывания в воздухе — от 60 до 90 минут.

Его скорость может достигать 120 км/ч, а во время атаки — до 300 км/ч.

Кроме того, взлетный вес беспилотника составляет около 13,5 кг, длина — 1,6 метра, размах крыльев — 1,9 метра.

Также этот БпЛА может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг и осуществлять воздушный подрыв.

Дрон способен работать в режиме длительного дежурства, выполняя функцию так называемого “воздушного минного поля”.

Конструктивно он выполнен по дельтовидной схеме с элементами “утки”.

В Главном управлении разведки сообщили, что Клин использует технологии машинного зрения, которые обеспечивают автоматическое наведение на цель.

Эта функция реализована на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2.

В дроне также применены коммерческие комплектующие иностранного производства, в частности полетный контроллер Cube Orange и навигационный модуль с поддержкой RTK.

Связь обеспечивается через радиомодем LoRa.

Силовая установка представлена бесколлекторным электромотором, который питается от современных аккумуляторов типа Li-AFB.

Кроме того, в конструкции использованы компоненты производства США, Китая, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

Напомним, что российские войска меняют тактику применения ударных беспилотников Shahed, запуская их большими группами для прорыва украинской противовоздушной обороны.

В ответ Воздушные силы ВСУ внедряют новые средства борьбы с массированными атаками дронов.

