Иностранные детали, ИИ и боевая часть до 5 кг: что известно о российском БпЛА Клин
РФ начала применять беспилотники с искусственным интеллектом Клин, оснащенные иностранными компонентами.
Об этом ранее сообщал военный эксперт Сергей Бескрестнов (Флеш), а впоследствии ГУР раскрыло детали конструкции и характеристики этого БпЛА.
Что известно о БпЛА Клин
По имеющейся информации, дрон разработан российским оборонно-промышленным комплексом и был представлен осенью 2025 года.
Он позиционируется как барражирующий боеприпас с возможностью автономного обнаружения целей и длительного пребывания в воздухе.
Беспилотник оснащен системой автоматического захвата цели и может работать в автономном режиме.
Характеристики и возможности дрона Клин
Дальность полета дрона составляет до 120 км, а время пребывания в воздухе — от 60 до 90 минут.
Его скорость может достигать 120 км/ч, а во время атаки — до 300 км/ч.
Кроме того, взлетный вес беспилотника составляет около 13,5 кг, длина — 1,6 метра, размах крыльев — 1,9 метра.
Также этот БпЛА может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг и осуществлять воздушный подрыв.
Дрон способен работать в режиме длительного дежурства, выполняя функцию так называемого “воздушного минного поля”.
Конструктивно он выполнен по дельтовидной схеме с элементами “утки”.
В Главном управлении разведки сообщили, что Клин использует технологии машинного зрения, которые обеспечивают автоматическое наведение на цель.
Эта функция реализована на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2.
В дроне также применены коммерческие комплектующие иностранного производства, в частности полетный контроллер Cube Orange и навигационный модуль с поддержкой RTK.
Связь обеспечивается через радиомодем LoRa.
Силовая установка представлена бесколлекторным электромотором, который питается от современных аккумуляторов типа Li-AFB.
Кроме того, в конструкции использованы компоненты производства США, Китая, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.
Напомним, что российские войска меняют тактику применения ударных беспилотников Shahed, запуская их большими группами для прорыва украинской противовоздушной обороны.
В ответ Воздушные силы ВСУ внедряют новые средства борьбы с массированными атаками дронов.
Фото: Сергей Бескрестнов