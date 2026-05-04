Во вторник, 5 мая, графики отключений электроэнергии не будут применяться, однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 5 мая

Во вторник применение графиков отключения света для населения не прогнозируется. Также не планируется введение мер ограничения потребления для промышленности.

Сейчас смотрят

В то же время энергетики призывают не перегружать систему в пиковые часы.

В частности энергоемкие процессы советуют перенести на дневное время — с 10:00 до 17:00, а в вечерние часы — с 18:00 до 22:00 — стоит ограничить пользование мощными электроприборами.

Ранее украинцам объяснили, в каких случаях нужно устанавливать второй счетчик электроэнергии.

Его требуют только тогда, когда по одному адресу сочетается бытовое потребление и предпринимательская деятельность. В таком случае учет электроэнергии должен быть разделен.

Если же электроэнергию для бизнеса оплачивать по бытовому тарифу, это может привести к доначислениям и штрафам.

В то же время для экономии потребителям советуют использовать двухзонные счетчики — в ночное время тариф на электроэнергию ниже.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.