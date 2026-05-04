За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава оккупантов и двум пушкам. Ночью РФ атаковала Украину дронами. Громко было и на территории России.

В ночь на 4 мая россияне атаковали Украину 155 ударными дронами. Силы ПВО сбили и нейтрализовали 135 беспилотников. Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 10 точках, а также падение обломков в четырёх точках, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Нападение на Днепропетровскую область

Ночью вражеские дроны и артиллерия более 20 раз обстреляли три района области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Петропавловской общине Синельниковского района в результате обстрела возник пожар. Повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе враг обстреливал Никополь, Маргань, Покровск и Червоногригоровскую общину. Повреждены инфраструктура, пожарно-спасательное подразделение, частные дома и хозяйственное сооружение. Пострадала 41-летняя женщина — будет лечиться амбулаторно.

Сегодня ночью подразделения ПВО уничтожили 16 российских дронов в разных районах области.

Атака на Херсон

Ночью российские дроны атаковали Херсон.

Так, около 01:30 под обстрел попал Корабельный район Херсона. Ранения получили 88-летняя женщина и 44-летний мужчина. Медики диагностировали у них взрывные травмы и сотрясения мозга.

По информации Херсонской областной государственной администрации, несколько дронов попали в многоэтажный дом. Повреждены стены, перекрытия и окна в квартирах жильцов. Информация о пострадавших не поступала.

Атака дронов на Москву

Ночью в Москве раздавались взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звуки дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО якобы отразили атаку дронов. По его словам, один беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет.

