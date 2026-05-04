Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с европейскими лидерами на полях саммита Европейского политического сообщества.

Об этом украинский лидер сообщил по результатам встречи.

Встреча лидеров на саммите ЕПС: что известно

Во встрече приняли участие лидеры ряда европейских государств и международных институтов.

Сейчас смотрят

— Детально обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержка программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами, — сообщил Зеленский.

По его словам, Канада объявила о новом взносе в программу — дополнительных $200 млн. Также было подтверждено, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Отдельно участники встречи коснулись дипломатических процессов. В частности, обсудили возможность их активизации и координацию с партнерами, включая США.

I had an important conversation with @vonderleyen today. We discussed the European support loan, including the timeline for the first tranche, which will be allocated to the coproduction of drones. We also agreed to move forward actively on a Drone Deal with the European Union… pic.twitter.com/xAXV75CPx7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Также речь шла о ситуации на фронте. По словам президента, партнеры отметили, что позиции Украины остаются сильными.

Кроме того, во время переговоров обсудили вопросы защиты энергетики. Украина рассчитывает на реализацию пакета поддержки объемом €90 млрд, в частности для подготовки к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что на саммите Европейского политического сообщества в Ереване запланированы встречи президента Украины с европейскими лидерами.

В центре переговоров — вопросы безопасности, поставки оружия и поддержка энергетики Украины. В мероприятии принимают участие десятки лидеров государств и правительств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.