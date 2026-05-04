Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с европейскими лидерами на полях саммита Европейского политического сообщества.

Об этом украинский лидер сообщил по результатам встречи.

Встреча лидеров на саммите ЕПС: что известно

Во встрече приняли участие лидеры ряда европейских государств и международных институтов.

— Детально обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержка программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами, — сообщил Зеленский.

По его словам, Канада объявила о новом взносе в программу — дополнительных $200 млн. Также было подтверждено, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Отдельно участники встречи коснулись дипломатических процессов. В частности, обсудили возможность их активизации и координацию с партнерами, включая США.

Также речь шла о ситуации на фронте. По словам президента, партнеры отметили, что позиции Украины остаются сильными.

Кроме того, во время переговоров обсудили вопросы защиты энергетики. Украина рассчитывает на реализацию пакета поддержки объемом €90 млрд, в частности для подготовки к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что на саммите Европейского политического сообщества в Ереване запланированы встречи президента Украины с европейскими лидерами.

В центре переговоров — вопросы безопасности, поставки оружия и поддержка энергетики Украины. В мероприятии принимают участие десятки лидеров государств и правительств.

