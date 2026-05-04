В Одессе правоохранители раскрыли незаконную продажу гуманитарной помощи, которая должна была бесплатно передаваться украинцам. По данным следствия, к этой схеме причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Продажа гуманитарной помощи на 7-м километре

Гуманитарную помощь в виде одежды и обуви завозили из-за границы через благотворительные фонды. Вместо бесплатной передачи нуждающимся гуманитарку продавали на одесском рынке 7-й километр.

Так, с октября 2025 года по апрель 2026 года грузовики с гуманитарной помощью доставляли на склады в Одессе, после чего товар перевозили на рынок. Для прикрытия оформляли фиктивные документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями.

Всего, по версии следствия, на рынке продали более 50 тонн гуманитарной помощи. Ориентировочная стоимость товаров превышает 40 млн грн.

Офіс генпрокурора
В ходе расследования правоохранители провели более 60 обысков. Изъята документация по ввозу и оформлению помощи, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и часть товара.

По ходатайству Одесской областной прокуратуры подозреваемые взяты под стражу с правом внесения залога. Им инкриминируется незаконная продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Летом прошлого года пограничники совместно с правоохранительными органами раскрыли масштабную схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил.

Источник: Офіс генпрокурора

