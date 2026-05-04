В Одесі правоохоронці викрили незаконний продаж гуманітарної допомоги, яка мала безкоштовно передаватися українцям. До схеми, за даними слідства, причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Продаж гуманітарної допомоги на 7-му кілометрі

Гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття завозили з-за кордону через благодійні фонди. Замість безоплатного передання нужденним гуманітарку продавали на одеському ринку 7-й кілометр.

Так, з жовтня 2025 року по квітень 2026 року вантажівки з гуманітаркою доставляли на склади в Одесі, після чого товар перевозили на ринок. Для прикриття оформлювали фіктивні документи про нібито передання допомоги між благодійними організаціями.

Усього, за версією слідства, на ринку продали понад 50 тонн гуманітарної допомоги. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Вилучено документацію щодо ввезення та оформлення допомоги, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та частину товару.

За клопотанням Одеської обласної прокуратури підозрюваних взято під варту з правом внесення застави. Їм інкримінують незаконний продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Влітку минулого року прикордонники спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему нелегального ввезення автомобілів в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги для Збройних Сил.

Джерело : Офіс генпрокурора

