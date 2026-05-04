Абітурієнтам час визначатися, куди подавати заяви та які спеціальності ставити в пріоритет. Від цього вибору залежить, чи вдасться потрапити на бюджет.

Яку кількість заяв можна подати під час вступу на бюджет

У 2026 році ви зможете подати до 10 заяв на вступ до закладів вищої освіти. Але зверніть увагу, лише п’ять із них можуть бути на бюджет, решта – на контракт.

Кількість заяв не залежить від кількості університетів чи спеціальностей, тож ви можете подати п’ять заяв на різні спеціальності в одному виші або навпаки – на одну спеціальність у п’яти різних університетах.

Подати заяви на вступ до вишу можна через електронний кабінет вступника на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

У цьому кабінеті можна стежити за рейтингами, повідомленнями від університетів та іншою важливою інформацією.

Для подання вам знадобиться:

сертифікат НМТ 2026 року (або попередніх років),

документ про освіту (атестат або диплом),

паспорт та ІПН,

мотиваційний лист,

документ, що підтверджує пільги (за наявності).

Подаючи заяви на бюджет, обов’язково потрібно вказати пріоритетність від 1 до 5.

1 – це найважливіша для вас спеціальність. Змінити пріоритет після подання вже не можна.

Зарахування на бюджет відбувається лише за найвищим пріоритетом, за яким ви проходите за конкурсом.

Якщо на першу позицію бракує балів, система переходить до наступної.

Яку кількість заяв можна подати під час вступу на контракт

Окрім п’яти бюджетних, ви можете подати ще 5 заяв на контракт.

Тут немає жодних обмежень за спеціальностями чи пріоритетами.

Це збільшує шанси на вступ, навіть якщо не вдалося пройти на бюджет.

Чи можна подати більше заяв на вступ

Обійти обмеження під час вступу на бюджет та перевищити ліміт у 10 заяв не можна. Якщо система зафіксує більше, вона просто не пропустить зайві. Тому варто завчасно розставити пріоритети й усе спланувати.

Для вступу на спеціальності, що передбачають творчі конкурси або співбесіди (зокрема дизайн, акторське мистецтво тощо), передбачено окрему процедуру. Спочатку потрібно подати заяву на проходження творчого конкурсу або співбесіди. Лише після цього здійснюється подання заяви на вступ під час загального етапу.

Якщо не подати жодної заяви з пріоритетом, участь у розподілі бюджетних місць буде неможливою. Заяви можна редагувати тільки до моменту подання.

Після відправлення стежте за статусами заяв у кабінеті вступника.

Джерело : Міносвіти

