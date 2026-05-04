Росія може відмовитися від військової техніки на параді 9 травня через побоювання атак дронів над Червоною площею.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані.

Зеленський про парад у Москві

За його словами, якщо парад у Москві справді пройде без техніки, це буде безпрецедентно за багато років. Такий крок може свідчити про страх російської сторони перед можливими ударами безпілотників.

— Росія оголосила про проведення 9 травня в Москві параду без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато-багато років, коли вони не зможуть дозволити собі військову техніку і побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить, — наголосив очільник держави.

Зеленський зауваживв, що подібне рішення показує реальний стан у Росії зараз і демонструє її вразливість.

