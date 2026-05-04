В украинских портах сформировали специальные группы противовоздушной обороны, в состав которых вошли работники предприятий, в частности ветераны войны.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

ПВО в портах: как организована защита

По словам министра, специальные подразделения сформированы на базе государственных предприятий, работающих в портовой отрасли. К ним привлекли работников этих предприятий, среди которых — ветераны полномасштабной войны.

Такие группы непосредственно участвуют в защите критической инфраструктуры, вместе с тем организационно подчиняются Воздушным силам ВСУ.

Министр подчеркнул, что эта модель позволяет объединить опыт военных и ресурс предприятий для оперативного реагирования на угрозы.

— Эффективно работают специальные группы ПВО в украинских портах. Уже есть первые сбивания, — отметил Кулеба.

По его словам, украинские порты остаются среди ключевых целей российских атак.

С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 900 объектов портовой инфраструктуры. Среди них — 177 гражданских судов.

В то же время существенно возросла интенсивность атак беспилотниками. Если за первые четыре месяца прошлого года зафиксировали 75 БпЛА, то в этом году — уже более 800.

— Несмотря на это, порты продолжают работать: с начала года обработано почти 30 млн тонн грузов, — отметил Алексей Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении усилить противовоздушную оборону в ряде регионов, в частности в Одессе и Днепре.

По его словам, российская сторона наращивает плотность и интенсивность ударов, пытаясь обойти украинскую ПВО, поэтому Украина вынуждена усиливать все направления защиты.

В частности, для Днепра предусмотрены дополнительные радары, средства радиоэлектронной борьбы и экипажи. Отдельные решения приняты и для Одессы — там уже удалось увеличить процент сбивания воздушных целей.

