В портах Украины создали специальные группы ПВО — Кулеба
- В украинских портах создали специальные группы ПВО.
- К ним привлекли работников предприятий и ветеранов.
В украинских портах сформировали специальные группы противовоздушной обороны, в состав которых вошли работники предприятий, в частности ветераны войны.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
ПВО в портах: как организована защита
По словам министра, специальные подразделения сформированы на базе государственных предприятий, работающих в портовой отрасли. К ним привлекли работников этих предприятий, среди которых — ветераны полномасштабной войны.
Такие группы непосредственно участвуют в защите критической инфраструктуры, вместе с тем организационно подчиняются Воздушным силам ВСУ.
Министр подчеркнул, что эта модель позволяет объединить опыт военных и ресурс предприятий для оперативного реагирования на угрозы.
— Эффективно работают специальные группы ПВО в украинских портах. Уже есть первые сбивания, — отметил Кулеба.
По его словам, украинские порты остаются среди ключевых целей российских атак.
С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 900 объектов портовой инфраструктуры. Среди них — 177 гражданских судов.
В то же время существенно возросла интенсивность атак беспилотниками. Если за первые четыре месяца прошлого года зафиксировали 75 БпЛА, то в этом году — уже более 800.
— Несмотря на это, порты продолжают работать: с начала года обработано почти 30 млн тонн грузов, — отметил Алексей Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении усилить противовоздушную оборону в ряде регионов, в частности в Одессе и Днепре.
По его словам, российская сторона наращивает плотность и интенсивность ударов, пытаясь обойти украинскую ПВО, поэтому Украина вынуждена усиливать все направления защиты.
В частности, для Днепра предусмотрены дополнительные радары, средства радиоэлектронной борьбы и экипажи. Отдельные решения приняты и для Одессы — там уже удалось увеличить процент сбивания воздушных целей.