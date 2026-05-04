В українських портах сформували спеціальні групи протиповітряної оборони, до складу яких увійшли працівники підприємств, зокрема ветерани війни.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

ППО в портах: як організований захист

За словами міністра, спеціальні підрозділи сформовані на базі державних підприємств, що працюють у портовій галузі. До них залучили працівників цих підприємств, серед яких — ветерани повномасштабної війни.

Такі групи безпосередньо беруть участь у захисті критичної інфраструктури, водночас організаційно підпорядковуються Повітряним силам ЗСУ.

Міністр наголосив, що ця модель дозволяє поєднати досвід військових і ресурс підприємств для оперативного реагування на загрози.

— Ефективно працюють спеціальні групи ППО в українських портах. Уже маємо перші збиття, — зазначив Кулеба.

За його словами, українські порти залишаються серед ключових цілей російських атак.

З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури. Серед них — 177 цивільних суден.

Водночас суттєво зросла інтенсивність атак безпілотниками. Якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксували 75 БпЛА, то цього року — вже понад 800.

— Попри це, порти продовжують працювати: з початку року оброблено майже 30 млн тонн вантажів, – наголосив Олексій Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення посилити протиповітряну оборону в низці регіонів, зокрема в Одесі та Дніпрі.

За його словами, російська сторона нарощує щільність та інтенсивність ударів, намагаючись обійти українську ППО, тому Україна змушена посилювати всі напрями захисту.

Зокрема, для Дніпра передбачено додаткові радари, засоби радіоелектронної боротьби та екіпажі. Окремі рішення ухвалені й для Одеси — там уже вдалося збільшити відсоток збиття повітряних цілей.

