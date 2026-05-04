Зеленский о встрече с Рютте: Украина и дальше будет получать антибаллистические ракеты
Встреча Зеленского и Рютте: что известно
Во время переговоров стороны обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество с партнерами.
Президент поблагодарил за поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности за реализацию программы PURL, которая направлена на усиление защиты от баллистических угроз.
Марк Рютте заверил, что эта программа продолжает действовать, а поставки антибаллистических ракет для Украины будут продолжаться и в дальнейшем.
— Важно, что есть подтверждение от Марка, что программа работает и антибаллистические ракеты будут поставлять Украине и дальше, — подчеркнул Зеленский.
Также стороны обсудили возможность привлечения новых взносов от партнеров для развития этой инициативы.
Отдельно речь шла о необходимости углубления оборонного сотрудничества Украины со странами НАТО, в частности через реализацию совместных проектов и развитие совместного производства в оборонной сфере.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к программе PURL присоединились еще три страны.
По его словам, новые партнеры присоединились к инициативе во время саммита на Кипре, а общий объем их вклада составляет примерно 350-400 миллионов евро.
В то же время детали относительно этих стран не разглашаются.