Зеленський про зустріч із Рютте: Україна й надалі отримуватиме антибалістичні ракети
- Генсек НАТО Марк Рютте під час зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив подальшу підтримку України.
- Йдеться про роботу програми PURL.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що програма PURL продовжує працювати, а постачання антибалістичних ракет Україні триватиме.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з генсеком НАТО.
Зустріч Зеленського і Рютте: що відомо
Під час переговорів сторони обговорили оборонну підтримку України та подальшу співпрацю з партнерами.
Президент подякував за підтримку України у протидії російській агресії, зокрема за реалізацію програми PURL, яка спрямована на посилення захисту від балістичних загроз.
Марк Рютте запевнив, що ця програма продовжує діяти, а постачання антибалістичних ракет для України триватиме й надалі.
– Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі, – наголосив Зеленський.
Також сторони обговорили можливість залучення нових внесків від партнерів для розвитку цієї ініціативи.
Окремо йшлося про необхідність поглиблення оборонної співпраці України з країнами НАТО, зокрема через реалізацію спільних проєктів і розвиток спільного виробництва в оборонній сфері.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що до програми PURL долучилися ще три країни.
За його словами, нові партнери приєдналися до ініціативи під час саміту на Кіпрі, а загальний обсяг їхнього внеску становить приблизно 350–400 мільйонів євро.
Водночас деталі щодо цих країн не розголошуються.