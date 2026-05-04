Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що програма PURL продовжує працювати, а постачання антибалістичних ракет Україні триватиме.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з генсеком НАТО.

Зустріч Зеленського і Рютте: що відомо

Під час переговорів сторони обговорили оборонну підтримку України та подальшу співпрацю з партнерами.

Президент подякував за підтримку України у протидії російській агресії, зокрема за реалізацію програми PURL, яка спрямована на посилення захисту від балістичних загроз.

Марк Рютте запевнив, що ця програма продовжує діяти, а постачання антибалістичних ракет для України триватиме й надалі.

– Важливо, що є підтвердження від Марка, що програма працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі, – наголосив Зеленський.

Також сторони обговорили можливість залучення нових внесків від партнерів для розвитку цієї ініціативи.

Окремо йшлося про необхідність поглиблення оборонної співпраці України з країнами НАТО, зокрема через реалізацію спільних проєктів і розвиток спільного виробництва в оборонній сфері.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що до програми PURL долучилися ще три країни.

За його словами, нові партнери приєдналися до ініціативи під час саміту на Кіпрі, а загальний обсяг їхнього внеску становить приблизно 350–400 мільйонів євро.

Водночас деталі щодо цих країн не розголошуються.

