Возле ЗАЭС атакована лаборатория радиационного контроля: реакция МАГАТЭ
- По данным МАГАТЭ, жертв и пострадавших нет.
- На данный момент неизвестно, получила ли лаборатория повреждения.
- Инспекторы МАГАТЭ запросили доступ к объекту.
3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.
Об этом сообщает МАГАТЭ.
Атака дрона возле ЗАЭС
По данным МАГАТЭ, в результате атаки жертв и пострадавших нет. Также неизвестно, привела ли атака к повреждениям лаборатории, расположенной за периметром Запорожской АЭС.
Команда МАГАТЭ на месте запросила доступ к лаборатории, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси. Он осудил инцидент и подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут создавать риски для ядерной безопасности.
Напомним, что российские войска захватили Запорожскую электростанцию 4 марта 2022 года. С тех пор она под оккупацией.
14 апреля на Запорожской атомной электростанции произошол 13-й с начала российской оккупации блекаут.
В январе сообщалось, что Москва настаивает на том, чтобы электроэнергия, производимая оккупированной Запорожской атомной электростанцией, распределялась между Украиной и РФ.
Кроме того, в январе российская армия разместила военную технику возле ядерных реакторов Запорожской АЭС, что является нарушением норм международного гуманитарного права.