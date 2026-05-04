3 мая беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Атака дрона возле ЗАЭС

По данным МАГАТЭ, в результате атаки жертв и пострадавших нет. Также неизвестно, привела ли атака к повреждениям лаборатории, расположенной за периметром Запорожской АЭС.

Сейчас смотрят

Команда МАГАТЭ на месте запросила доступ к лаборатории, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси. Он осудил инцидент и подчеркнул, что любые атаки вблизи ядерных объектов могут создавать риски для ядерной безопасности.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую электростанцию 4 марта 2022 года. С тех пор она под оккупацией.

14 апреля на Запорожской атомной электростанции произошол 13-й с начала российской оккупации блекаут.

В январе сообщалось, что Москва настаивает на том, чтобы электроэнергия, производимая оккупированной Запорожской атомной электростанцией, распределялась между Украиной и РФ.

Кроме того, в январе российская армия разместила военную технику возле ядерных реакторов Запорожской АЭС, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.