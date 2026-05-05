Міжнародне агентство з атомної енергії виявило пошкодження після атаки на лабораторію Запорізької АЕС.

Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Команда МАГАТЕ відвідала Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ЛЗК) Запорізької АЕС через день після того, як станція потрапила під атаку безпілотника, згідно з повідомленням експертів.

Там було виявлено пошкодження деякого обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яке більше не працює.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних об’єктів, щоб уникнути ризиків для ситуації з безпекою.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що 3 травня безпілотник атакував Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС.

Тоді стало відомо, що постраждалих немає, проте команда МАГАТЕ попросила про доступ до лабораторії, щоб оцінити наслідки на станції.

