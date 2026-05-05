Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающую станцию ​​Киришинефтеоргсинтез и нефтеперекачивающую станцию ​​Кириши в Ленинградской области России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Удар по НПЗ и станции Кириши в РФ

Как отмечается, бойцы Альфы СБУ вместе с силами обороны и силами беспилотных систем провели успешное поражение объектов нефтеинфраструктуры в Ленинградской области России.

Сейчас смотрят

– “Бавовна” пылает на НПЗ Киришинефтеоргсинтез, а также на нефтеперекачивающей станции Кириши, – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающей станции зафиксировали удары по трем атмосферно-вакуумным трубчатым установкам, отвечающим за первичную переработку нефти. На месте идет пожар.

В то же время на территории нефтеперекачивающей станции удалось поразить резервуар с нефтепродуктами.

– Каждый проданный баррель российской нефти – это финансовый ресурс для продолжения войны против Украины. Именно поэтому мы системно работаем над уменьшением этих доходов врага, – утверждают в СБУ.

Там подчеркнули, что глубокий тыл уже не защищает российские стратегические объекты, поскольку Служба безопасности Украины неоднократно демонстрировала способность эффективно действовать на значительном расстоянии.

В СБУ отмечают, что Россия должна осознать: ни одно предприятие, которое используется в обеспечении войны против Украины, не останется без внимания.

Киришинефтеоргсинтез входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и имеет мощность 20-21 млн тонн нефти в год.

Как рассказали в СБУ, на предприятие приходится более 6% общего объема всей нефтепереработки РФ.

Кроме того, нефтеперекачивающая станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.