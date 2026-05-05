СБУ поразила НПЗ и нефтеперекачивающую станцию Кириши в Ленинградской области РФ
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающую станцию Киришинефтеоргсинтез и нефтеперекачивающую станцию Кириши в Ленинградской области России.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Удар по НПЗ и станции Кириши в РФ
Как отмечается, бойцы Альфы СБУ вместе с силами обороны и силами беспилотных систем провели успешное поражение объектов нефтеинфраструктуры в Ленинградской области России.
– “Бавовна” пылает на НПЗ Киришинефтеоргсинтез, а также на нефтеперекачивающей станции Кириши, – говорится в сообщении.
По информации СБУ, в результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающей станции зафиксировали удары по трем атмосферно-вакуумным трубчатым установкам, отвечающим за первичную переработку нефти. На месте идет пожар.
В то же время на территории нефтеперекачивающей станции удалось поразить резервуар с нефтепродуктами.
– Каждый проданный баррель российской нефти – это финансовый ресурс для продолжения войны против Украины. Именно поэтому мы системно работаем над уменьшением этих доходов врага, – утверждают в СБУ.
Там подчеркнули, что глубокий тыл уже не защищает российские стратегические объекты, поскольку Служба безопасности Украины неоднократно демонстрировала способность эффективно действовать на значительном расстоянии.
В СБУ отмечают, что Россия должна осознать: ни одно предприятие, которое используется в обеспечении войны против Украины, не останется без внимания.
Киришинефтеоргсинтез входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и имеет мощность 20-21 млн тонн нефти в год.
Как рассказали в СБУ, на предприятие приходится более 6% общего объема всей нефтепереработки РФ.
Кроме того, нефтеперекачивающая станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.