Сили оборони України уразили нафтопереробну станцію Кірішінафтооргсинтез та нафтоперекачувальну станцію Кіріші в Ленінградській області Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Удар по НПЗ та станції Кіріші у РФ

Як зазначається, бійці Альфи СБУ разом з Силами оборони та Силами безпілотних систем провели успішне ураження об’єктів нафтоінфраструктури в Ленінградській області Росії.

– “Бавовна” палає на НПЗ Кірішінафтооргсинтез, а також на нафтоперекачувальній станції Кіріші, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, внаслідок атаки безпілотників на нафтопереробній станції зафіксували удари по трьох атмосферно-вакуумних трубчастих установках, які відповідають за первинну переробку нафти. На місці триває пожежа.

Водночас на території нафтоперекачувальної станції вдалося уразити резервуар з нафтопродуктами.

– Кожен проданий барель російської нафти – це фінансовий ресурс для продовження війни проти України. Саме тому ми системно працюємо над зменшенням цих доходів ворога, – стверджують в СБУ.

Там наголосили, що глибокий тил уже не захищає російські стратегічні об’єкти, адже Служба безпеки України неодноразово демонструвала здатність ефективно діяти на значній відстані.

У СБУ наголошують, що Росія має усвідомити: жодне підприємство, яке використовують у забезпеченні війни проти України, не залишиться поза увагою.

Кірішінафтооргсинтез входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії та має потужність 20–21 млн тонн нафти на рік.

Як розповіли в СБУ, на підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.

Крім цього, нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

