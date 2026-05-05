СБУ уразила НПЗ та нафтоперекачувальну станцію Кіріші у Ленінградській області РФ
- СБУ та Сили оборони атакували дронами нафтопереробний завод Кірішінафтооргсинтез та нафтоперекачувальну станцію в Ленінградській області РФ.
- Внаслідок ударів уражено три установки первинної переробки нафти та резервуар із пальним, що завдало суттєвого удару по експортному потенціалу ворога.
Сили оборони України уразили нафтопереробну станцію Кірішінафтооргсинтез та нафтоперекачувальну станцію Кіріші в Ленінградській області Росії.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Удар по НПЗ та станції Кіріші у РФ
Як зазначається, бійці Альфи СБУ разом з Силами оборони та Силами безпілотних систем провели успішне ураження об’єктів нафтоінфраструктури в Ленінградській області Росії.
– “Бавовна” палає на НПЗ Кірішінафтооргсинтез, а також на нафтоперекачувальній станції Кіріші, – йдеться у повідомленні.
За інформацією СБУ, внаслідок атаки безпілотників на нафтопереробній станції зафіксували удари по трьох атмосферно-вакуумних трубчастих установках, які відповідають за первинну переробку нафти. На місці триває пожежа.
Водночас на території нафтоперекачувальної станції вдалося уразити резервуар з нафтопродуктами.
– Кожен проданий барель російської нафти – це фінансовий ресурс для продовження війни проти України. Саме тому ми системно працюємо над зменшенням цих доходів ворога, – стверджують в СБУ.
Там наголосили, що глибокий тил уже не захищає російські стратегічні об’єкти, адже Служба безпеки України неодноразово демонструвала здатність ефективно діяти на значній відстані.
У СБУ наголошують, що Росія має усвідомити: жодне підприємство, яке використовують у забезпеченні війни проти України, не залишиться поза увагою.
Кірішінафтооргсинтез входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії та має потужність 20–21 млн тонн нафти на рік.
Як розповіли в СБУ, на підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ.
Крім цього, нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.