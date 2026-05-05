Украина ввела перемирие, свидетельствующее о подлинном желании мира со стороны Киева. Однако оно может быть продлено и до 9 мая, ранее просила Москва.

Об этом сообщил руководитель ОП Кирилл Буданов.

Продолжение перемирия между Украиной и Россией: что известно

Кирилл Буданов отметил, что вопрос не в привязке к каким-то датам ради насаждания идеологических догм, а в сохранении человеческой жизни и восстановлении безопасности.

– Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира… Следующий шаг – за РФ, – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что Москва должна доказать, что человеческая жизнь для ее руководителей имеет хоть какую-то ценность.

Буданов подытожил, что в Киеве внимательно следят за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютным цинизмом удары России по Украине сразу после заявлений Минобороны РФ о якобы объявлении перемирия 9 мая.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к режиму тишины около полуночи 6 мая и будет действовать зеркально в случае прекращения боевых действий со стороны РФ.

В то же время Россия объявила так называемое перемирие на 8-9 мая, пригрозив массированными ударами по Киеву в случае срыва праздничных мероприятий.

В Украине эти заявления назвали манипуляцией и свидетельством уязвимости Москвы.

