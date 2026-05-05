Президент України Володимир Зеленський засудив нещодавні удари Ірану по території Об’єднаних Арабських Еміратів та заявив про розширення дипломатичної і безпекової присутності України в регіоні Затоки.

Зеленський про атаки Ірану на ОАЕ

За словами Володимира Зеленського, дестабілізація на Близькому Сході несе пряму загрозу глобальній економіці та вартості життя у більшості країн світу.

Президент сказав, що Україна вже розпочала активну роботу над зміцненням оборонного партнерства з регіоном.

Зокрема, під час спеціальної наради він визначив завдання для дипломатів щодо двосторонньої співпраці з країнами Затоки. Перші пропозиції щодо спільних безпекових напрямів уже передали Бахрейну, деталі яких наразі опрацьовують експертні групи обох держав.

Зеленський наголосив, що українські військові експертні команди вже допомагають партнерам із посиленням оборонної складової, працюючи на принципах взаємності.

Водночас президент стверджує, що від швидкості стабілізації ситуації в Затоці залежить не лише регіональна безпека, а й світова соціальна стабільність.

Наразі українська сторона контролює виконання попередніх домовленостей із країнами Близького Сходу та готує нові рішення, які мають забезпечити необхідне посилення України через роботу з міжнародними партнерами.

