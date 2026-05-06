На Житомирщині СБУ та прокуратура викрили й затримали керівника Житомирського обласного ТЦК, який вимагав гроші від місцевого підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

Про це повідомляють у СБУ та генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Хабарі за непризов: викрито керівника ТЦК

За даними слідства, керівник обласного ТЦК систематично отримував хабарі від власника місцевої компанії.

Як розповів генпрокурор Руслан Кравченко, все почалося з того, що підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з’ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників. Натомість отримав пропозицію — щомісяця платити за їхній непризов.

Керівник обласного ТЦК отримав від підприємця списки працівників із персональними даними та номерами телефонів. Якщо когось із них зупиняли військовослужбовці ТЦК, то посадовець мав оперативно відреагувати і не давати їх мобілізувати.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини посадовця й затримали його після одержання чергової суми хабаря.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Керівнику ТЦК загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У березні СБУ викрила двох посадовців Служби безпеки на вимаганні та одержанні хабарів. Гроші вимагали з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу.

Джерело : СБУ

