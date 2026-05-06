Угрозы России нанести удары в ответ на якобы атаки по Москве 9 мая свидетельствуют о том, что Кремль не способен полностью защитить тыловые регионы, включая столицу.

Об этом заявили аналитики ISW.

Почему Кремль угрожает ударами

По оценке аналитиков, заявления России об “ответе” Украине в случае атак на Москву отражают внутренние проблемы с безопасностью. Речь идет, в частности, о невозможности гарантировать защиту даже стратегически важных объектов в глубоком тылу.

В ISW отмечают, что российское Минобороны обвинило Украину в якобы подготовке ударов по Москве во время парада 9 мая, хотя подтверждений таким заявлениям нет.

В то же время Кремль пригрозил “массированным ракетным ударом” по Киеву.

Аналитики отмечают, что настаивание Владимира Путина на проведении парада 9 мая демонстрирует его нежелание признавать реальность войны. Речь идет о том, что боевые действия уже влияют на территорию самой России.

Украинские удары все чаще достигают объектов в глубоком тылу РФ. В частности, 5 мая в России закрывали аэропорты сразу в нескольких городах, включая Москву. Воздушную тревогу также впервые объявили в Ханты-Мансийском округе — за более чем 2 тыс. километров от Украины.

В ISW отмечают, что война все больше влияет на российское общество. Растут потери, финансовая нагрузка и недовольство среди населения и военных.

Российские милблогеры открыто критикуют власть за то, что она уделяет больше внимания парадам, чем реальным проблемам фронта. В частности, звучат обвинения в том, что Кремль ставит “имидж” выше безопасности.

Также есть признаки проблем с системой ПВО — Россия вынуждена перераспределять ресурсы, но не может полностью прикрыть все регионы.

Несмотря на заявления России о “перемирии”, в ночь на 6 мая оккупанты совершили атаку по Украине.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил две баллистические ракеты Искандер-М, одну авиационную ракету Х-31 и 108 ударных беспилотников.

Силы обороны сбили или подавили 89 вражеских БПЛА, однако зафиксировано попадание ракет и дронов на нескольких локациях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.

