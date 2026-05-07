Президент Володимир Зеленський прокоментував чергове оголошення Росією “перемир’я”. Він заявив, що у Москві хочуть від України дозволу провести свій парад, а потім знову продовжити війну проти українців.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Зеленський порекомендував не відвідувати парад 9 травня у Москві

Зеленський зазначив, що Україна повторно запропонувала Росії припинення вогню, цього разу – з 6 травня.

Президент наголосив, що українська сторона була готова забезпечити повну тишу, однак у відповідь отримала нові удари та погрози з боку РФ.

– Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати, – зауважив глава держави.

Президент також повідомив, що у Росії вже лунають заяви про можливі удари після 9 травня.

– Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо, – акцентував він.

Зеленський подякував українським Силам спеціальних операцій та іншим складовим сил оборони за точність та “результати далекобійних санкцій”.

Зокрема, йдеться про удари по ракетному кораблю у Каспійському морі, який є носієм ракет Калібр.

– Також є влучання в Пермському регіоні щодо об’єкта нафтової галузі – це понад півтори тисячі кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання, – наголосив президент.

Він також заявив, що Україну задовольняють результати “відповідей” по Туапсе та деяких особливих нафтових об’єктах Росії.

У Росії знову пригрозили ударом по Києву 9 травня

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові в межах оголошеного перемир’я нібито припинять бойові дії на всіх напрямках, а також не завдаватимуть ударів углиб України по об’єктах інфраструктури та місцях дислокації ЗСУ.

У РФ заявили, що “з нуля годин 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир’я”.

Водночас у Росії знову пригрозили “відповіддю” у разі, якщо ЗСУ в цей період атакуватимуть російські регіони.

Також там заявили про готовність завдати масованого ракетного удару по центру Києва у випадку спроб “зірвати святкування”.

Тим часом Кремль оприлюднив список лідерів іноземних делегацій, які прибудуть до Москви для участі у святкуванні перемоги у так званій Великій вітчизняній війні.

До російської столиці мають приїхати:

так званий глава невизнаної Абхазії Бадра Гунба з дружиною;

“президент” самопроголошеної Південної Осетії Алан Гаглоєв;

президент Республіки Сербської (автономне утворення у складі Боснії і Герцеговини) Сініша Каран;

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;

президент Лаосу Тонлун Сісуліт;

король Малайзії Султан Ібрагім.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також прибуде до Москви, однак не братиме участі у параді.

Нагадаємо, 6 травня Росія закликала іноземні держави заздалегідь евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

У МЗС РФ заявили, що у разі спроби України зірвати парад 9 травня у Москві Росія завдасть удару по “центрах ухвалення рішень в Києві”.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення вогню на період із 8 до 9 травня.

У Міністерстві оборони РФ закликали Україну зробити аналогічний крок та одночасно пригрозили ракетним ударом по українській столиці.

У Кремлі таким чином відреагували на заяви президента Володимира Зеленського щодо можливої появи дронів ЗСУ на параді перемоги у Москві.

