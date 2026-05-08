События на утро 8 мая: атаки дронов на Грозный, Москву и НПЗ в Ярославле
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. Вчера враг нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 99 авиационных ударов, сбросил 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9 113 дронов-камикадзе и совершил 3 126 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 56 из 67 вражеских дронов, которыми РФ атаковала Украину в ночь на 8 мая, несмотря на собственные заявления о «перемирии».
Атака дронов на РФ
Ночью в Москве раздавались взрывы. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что над городом силы ПВО якобы сбили 26 ударных дронов.
В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов вспыхнул пожар в районе завода лакокрасочных материалов Эмпилс и филиала Научно-технического центра Радар. Известно, что предприятие Радар занимается разработкой и обслуживанием комплексов специального назначения.
А в городе Ярославль из-за атаки дронов загорелся НПЗ Славнефть-ЯНОС. Ранее этот нефтеперерабатывающий завод уже подвергался атаке украинских дронов.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил поражение НПЗ Славнефть-ЯНОС. Это была совместная спецоперация СБС и Главного управления разведки Минобороны.
Обстрел Днепропетровской области
В Днепропетровской области в результате российских обстрелов пострадали три человека. Враг более 30 раз обстрелял Павлоградский, Никопольский и Синельниковский районы.
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктура. Спасатели потушили все пожары.
Атака на Грозный
В Грозном беспилотники атаковали район Ханкалы. Там расположена российская военная база и дислоцируется штаб 42 гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), входящей в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
Также зафиксирован удар по площади рядом со зданием УФСБ в Чечне, об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Железнодорожный вокзал расположен менее чем в 2 км от резиденции Рамзана Кадырова.
Аэропорты на Юге России приостановили работу
Работа 13 аэропортов на Юге России была приостановлена из-за попадания беспилотников в административное здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону.
— Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала Аэронавигация Юга России, — говорится в сообщении Минтранса РФ.
Масштабный пожар в зоне отчуждения
В Киевской области в зоне отчуждения разразился масштабный лесной пожар. Огонь охватил более 1,1 тыс. га.
Тушение пожара затрудняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории. Так, в части лесных кварталов работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1535-е сутки.
