Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора ворог завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9 113 дронів-камікадзе та здійснив 3 126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знешкодили 56 із 67 ворожих дронів, якими РФ атакувала Україну в ніч на 8 травня попри власні заяви про “перемир’я”.

Атака дронів на РФ

Вночі лунали вибухи у Москві. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що над містом сили ППО нібито збили 26 ударних дронів.

У Ростові-на-Дону внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів Емпілс та філії Науково-технічного центру Радар. Відомо, що підприємство Радар займається розробкою та обслуговуванням комплексів спеціального призначення.

А у місті Ярославль через атаку дронів загорівся НПЗ Славнефть-ЯНОС. Раніше цей нафтопереробний завод вже був під атакою українських дронів.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підтвердив ураження НПЗ Славнефть-ЯНОС. Це була спільна спецоперація СБС та Головного управління розвідки Міноборони.

Обстріл Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей. Ворог понад 30 разів атакував Павлоградський, Нікопольський та Синельниківський райони.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та інфраструктуру. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Атака на Грозний

У Грозному безпілотники атакували район Ханкалі. Там розташована російська військова база та дислокується штаб 42 гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Також зафіксовано приліт по площі поруч із будівлею УФСБ у Чечні, про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Залізничний вокзал розташований менш ніж за 2 км від резиденції Рамзана Кадирова.

Аеропорти РФ на Півдні зупинили роботу

13 аеропортів на півдні Росії зупинили свою роботу через влучання безпілотників в адміністративну будівлю аеронавігації в Ростові-на-Дону.

— Робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, що керує повітряним рухом на Півдні Росії, тимчасово скоригована через влучання українських БпЛА в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії, — йдеться у повідомленні Мінстрансу РФ.

Масштабна пожежа в зоні відчуження

На Київщині у зоні відчуження спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив понад 1,1 тис. га.

Гасіння вогню ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. Так, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 535-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

