После нескольких инцидентов с дронами в странах Балтии в Эстонии надеются, что Украина будет лучше контролировать свои БпЛА.

В Эстонии обеспокоены после инцидентов с БпЛА

Как сообщила телекомпания ERR, украинская сторона уже сконтактировала с посольством Эстонии, однако консультаций с Министерством обороны Эстонии еще не было.

– Я немедленно начну этим заниматься. Безусловно, самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории — лучше контролировать их, — сказал глава ведомства Ханно Певкур.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство обеспокоено вероятностью более серьезных аварий, однако отметил, что Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям.

В странах Балтии понимают, что Украина не может заранее делиться своими планами по атакам.

— Что касается конкретных случаев и траекторий полетов, то Украина сама решает, информировать нас или нет. В общем, это оперативная информация, — сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В то же время Украина выразила намерение отправить в регион своих экспертов.

7 мая в Латвии произошел инцидент с падением беспилотника вблизи нефтехранилища — дроны залетели в воздушное пространство страны со стороны России.

3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупреждали о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.

Напомним, 25 марта Эстония сообщила, что на территорию страны залетел беспилотник со стороны РФ. Он попал в трубу электростанции в деревне Аувере (регион Ида-Вирумаа). Впоследствии в Эстонии заявили, что это был украинский дрон, очевидно сбившийся с курса.

