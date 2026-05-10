Почти 2 250 га выгорело в Украине от пожаров с начала мая — ГСЧС
- ГСЧС зафиксировала уже 1 821 пожар в экосистемах.
Больше всего пострадали Житомирская, Черниговская и Киевская области, где огонь охватил сотни гектаров лесов и сухостоя.
Пожары в Украине в мае 2026 года: что известно
По данным ГСЧС, с начала мая в Украине выгорело почти 2 250 га территорий из-за масштабных пожаров в экосистемах.
Спасатели зафиксировали 1 821 возгорание, которые охватили леса, сухостой и открытые территории в разных регионах страны.
Наибольшие площади пожаров зафиксировали:
- Житомирская область — 842,3 га;
- Черниговская область — 503,65 га;
- Киевская область — 201,47 га;
- Ровенская область — 182,73 га;
- Закарпатская область — 114,04 га;
- Днепропетровская область — 80,13 га.
Также значительные возгорания произошли в Волынской, Харьковской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Черкасской, Ивано-Франковской и Одесской областях.
Спасатели отметили, что одной из главных причин масштабных пожаров остается человеческая халатность.
В службе призвали украинцев не сжигать сухую траву и мусор, ведь даже небольшая искра может вызвать масштабный пожар.
— Сжигание сухостоя и мусора — это не “уборка”, а уничтожение природы и угроза жизни. Каждая искра может стать катастрофой, — отметили в ГСЧС.
Там также отметили, что ситуацию дополнительно осложняют жаркая погода, засуха и последствия российских обстрелов.
Напомним, что одним из крупнейших пожаров последних дней стало возгорание в зоне отчуждения в Киевской области.
По информации ГСЧС, огонь там охватил более 1,1 тыс. га леса. Из-за сильного ветра пожар быстро распространялся по территории.
Спасатели сообщали, что ситуацию осложняли сухая погода, минная опасность и сложность доступа к отдельным участкам леса.
Масштабный пожар также была в Карпатах вблизи Воловца на Закарпатье.
Там площадь возгорания выросла с 15 до примерно 75 га только за одну ночь.
К тушению привлекли более 240 человек, десятки единиц техники и авиацию ГСЧС.