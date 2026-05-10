За первые дни мая спасатели зафиксировали уже 1 821 пожар в экосистемах.

Больше всего пострадали Житомирская, Черниговская и Киевская области, где огонь охватил сотни гектаров лесов и сухостоя.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Украине в мае 2026 года: что известно

По данным ГСЧС, с начала мая в Украине выгорело почти 2 250 га территорий из-за масштабных пожаров в экосистемах.

Спасатели зафиксировали 1 821 возгорание, которые охватили леса, сухостой и открытые территории в разных регионах страны.

Наибольшие площади пожаров зафиксировали:

Житомирская область — 842,3 га;

Черниговская область — 503,65 га;

Киевская область — 201,47 га;

Ровенская область — 182,73 га;

Закарпатская область — 114,04 га;

Днепропетровская область — 80,13 га.

Также значительные возгорания произошли в Волынской, Харьковской, Винницкой, Львовской, Полтавской, Черкасской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

Спасатели отметили, что одной из главных причин масштабных пожаров остается человеческая халатность.

В службе призвали украинцев не сжигать сухую траву и мусор, ведь даже небольшая искра может вызвать масштабный пожар.

— Сжигание сухостоя и мусора — это не “уборка”, а уничтожение природы и угроза жизни. Каждая искра может стать катастрофой, — отметили в ГСЧС.

Там также отметили, что ситуацию дополнительно осложняют жаркая погода, засуха и последствия российских обстрелов.

Напомним, что одним из крупнейших пожаров последних дней стало возгорание в зоне отчуждения в Киевской области.

По информации ГСЧС, огонь там охватил более 1,1 тыс. га леса. Из-за сильного ветра пожар быстро распространялся по территории.

Спасатели сообщали, что ситуацию осложняли сухая погода, минная опасность и сложность доступа к отдельным участкам леса.

Масштабный пожар также была в Карпатах вблизи Воловца на Закарпатье.

Там площадь возгорания выросла с 15 до примерно 75 га только за одну ночь.

К тушению привлекли более 240 человек, десятки единиц техники и авиацию ГСЧС.

