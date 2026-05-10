За перші дні травня рятувальники зафіксували вже 1 821 пожежу в екосистемах.

Найбільше постраждали Житомирська, Чернігівська та Київська області, де вогонь охопив сотні гектарів лісів і сухостою.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежі в Україні у травні 2026: що відомо

За даними ДСНС, із початку травня в Україні вигоріло майже 2 250 га територій через масштабні пожежі в екосистемах.

Рятувальники зафіксували 1 821 займання, які охопили ліси, сухостій та відкриті території в різних регіонах країни.

Найбільші площі пожеж зафіксували:

Житомирська область — 842,3 га;

Чернігівська область — 503,65 га;

Київська область — 201,47 га;

Рівненська область — 182,73 га;

Закарпатська область — 114,04 га;

Дніпропетровська область — 80,13 га.

Також значні займання сталися у Волинській, Харківській, Вінницькій, Львівській, Полтавській, Черкаській, Івано-Франківській та Одеській областях.

Рятувальники наголосили, що однією з головних причин масштабних пожеж залишається людська недбалість.

У службі закликали українців не спалювати суху траву та сміття, адже навіть невелика іскра може спричинити масштабну пожежу.

— Спалювання сухостою та сміття — це не “прибирання”, а нищення природи та загроза життю. Кожна іскра може стати катастрофою, — наголосили у ДСНС.

Там також зазначили, що ситуацію додатково ускладнюють спекотна погода, посуха та наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, що однією з найбільших пожеж останніх днів стало займання у зоні відчуження на Київщині.

За інформацією ДСНС, вогонь там охопив понад 1,1 тис. га лісу. Через сильний вітер пожежа швидко поширювалася територією.

Рятувальники повідомляли, що ситуацію ускладнювали суха погода, мінна небезпека та складність доступу до окремих ділянок лісу.

Масштабна пожежа також була у Карпатах поблизу Воловця на Закарпатті.

Там площа займання зросла з 15 до приблизно 75 га лише за одну ніч.

До гасіння залучили понад 240 людей, десятки одиниць техніки та авіацію ДСНС.

