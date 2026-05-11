Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися Швейцарія та Кіпр. Наразі коаліція об’єднує майже 50 держав.

Про це глава держави заявив у відеозверненні до учасників засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

– Зараз ми маємо справжню глобальну коаліцію, що об’єднує Канаду та Латинську Америку, Сполучені Штати та Аргентину, а також Європу та Японію. І сьогодні до нашої коаліції приєднуються Швейцарія та Кіпр. Зараз у цій коаліції об’єдналися майже 50 країн, і я вдячний за це, – зазначив президент.

Зеленський закликав учасників засідання продовжувати підтримку практичної роботи ініціативи Bring Kids Back UA.

Також президент наголосив, що питання повернення викрадених українських дітей повинно залишатися спільним напрямом міжнародної юридичної роботи.

– Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні дітей. Це глобальна справа, і вона має мати глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має справді відчути, що це неправильно, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 11 травня Рада Євросоюзу запровадила санкції проти 16 фізичних та семи юридичних осіб з РФ, яких вважають відповідальними за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій України.

