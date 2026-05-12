Президент України Володимир Зеленський не фігурує у межах досудового розслідування у справі про відмивання коштів через котеджне містечко Династія.

Про це під час брифінгу повідомив керівник САП Олександр Клименко.

Справа Династії: Зеленський не фігурує у досудовому розслідуванні

– Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування, – заявив Клименко у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, 11 травня детективи НАБУ та прокурори САП оголосили про підозру колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Зараз дивляться

У НАБУ повідомили, що правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, займалася легалізацією понад 460 млн грн під час реалізації елітного будівельного проєкту під Києвом. Йдеться про житловий кооператив Династія.

Єрмака вважають одним із ймовірних учасників цієї схеми.

Правоохоронці кваліфікують його можливі дії за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України – відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Сам Єрмак у коментарі проєкту Схеми заперечив, що має будинок у кооперативі Династія. За його словами, у власності він має лише “одну квартиру та автомобіль”.

Уже 12 травня НАБУ та САП повідомили про підозру в цій справі ще шістьом імовірним учасникам організованої групи.

Підозри отримали колишній керівник Офісу президента, колишній віцепрем’єр-міністр України, а також ще п’ятеро фігурантів справи.

У НАБУ офіційно не розкривають імен підозрюваних. Водночас із повідомлення бюро випливає, що йдеться, зокрема, про колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

За версією слідства, у період із 2021 по 2025 рік фігуранти справи легалізували понад 460 млн грн через будівництво котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Слідство встановлює обставини спорудження чотирьох приватних резиденцій із господарськими будівлями та окремої спільної резиденції зі спа-комплексом.

Загальна площа земельних ділянок становить близько 8 гектарів.

За даними правоохоронців, частину коштів на будівництво отримали через так звану “пральню”, яка перебувала під контролем бізнесмена – майбутнього власника однієї з резиденцій.

Йдеться про майже $9 млн.

У САП уточнили, що, за даними слідства, у 2020 році тодішній міністр розвитку громад та територій України, ймовірно Олексій Чернишов, ініціював будівництво приватного котеджного містечка з власною спа-зоною в селі Козин на Київщині.

До проєкту як майбутніх співінвесторів і сусідів, за версією слідства, були залучені особи, які мали значний політичний та економічний вплив у державі – тодішній керівник Офісу президента та відомий бізнесмен.

За інформацією слідства, будівництво велося через житлово-будівельний кооператив, який контролював колишній віцепрем’єр-міністр.

Фінансування проєкту, за даними правоохоронців, здійснювалося з трьох джерел:

– через поповнення пайового фонду кооперативу коштами, які підставні засновники отримували від групи компаній з ознаками фіктивності;

– за рахунок готівки, отриманої від підконтрольної бізнесмену “пральні”, що, за версією слідства, займалася відмиванням грошей, здобутих унаслідок корупційних злочинів, зокрема схем у ПАТ НАЕК Енергоатом – це становило 72% усього фінансування;

– за рахунок готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких слідство наразі не встановило.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.