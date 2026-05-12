У Хустському районі Закарпаття стався землетрус магнітудою 1,7
Сьогодні, 12 травня, після першої години ночі в Хустському районі Закарпатської області на глибині 9 км стався землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Підземні поштовхи зафіксували о 01:08 ночі. Сила землетрусу становила 1,7 бали. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних.
Місце, де стався землетрус, знаходиться в горах. Населених пунктів там немає. Проте трохи далі від епіцентру знаходяться туристичні природні пам’ятки: карстовий міст та карстова печера Дружба.
Головний центр спеціального контролю закликає жителів, які відчували землетрус, залишати повідомлення за посиланням. Це допоможе в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.
У Закарпатській області 8 травня зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Епіцентр розташовувався поблизу міста Виноградів.
У Полтавській області 28 березня о 19:50 стався землетрус магнітудою 3,2, епіцентр був у межах Мачухівської територіальної громади.
8 березня у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Підземні поштовхи були на глибині 11 км.
8 грудня 2025 року зафіксували землетрус магнітудою 1,8 на території Закарпаття у районі села Холмовець.