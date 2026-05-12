Сьогодні, 12 травня, після першої години ночі в Хустському районі Закарпатської області на глибині 9 км стався землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Закарпатті 12 травня

Підземні поштовхи зафіксували о 01:08 ночі. Сила землетрусу становила 1,7 бали. За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних.

Зараз дивляться

Місце, де стався землетрус, знаходиться в горах. Населених пунктів там немає. Проте трохи далі від епіцентру знаходяться туристичні природні пам’ятки: карстовий міст та карстова печера Дружба.

Головний центр спеціального контролю закликає жителів, які відчували землетрус, залишати повідомлення за посиланням. Це допоможе в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

У Закарпатській області 8 травня зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Епіцентр розташовувався поблизу міста Виноградів.

У Полтавській області 28 березня о 19:50 стався землетрус магнітудою 3,2, епіцентр був у межах Мачухівської територіальної громади.

8 березня у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0. Підземні поштовхи були на глибині 11 км.

8 грудня 2025 року зафіксували землетрус магнітудою 1,8 на території Закарпаття у районі села Холмовець.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.