В субботу, 28 марта, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Толчки классифицируются как слабые.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение в Полтавской области 28 марта: что известно

Подземные толчки произошли в 19:50 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Эпицентр находился в Полтавском районе, в пределах Мачуховской территориальной общины.

Координаты очага – 49,53 северной широты и 34,41 восточной долготы. Глубина составила около 8 километров.

По классификации это землетрясение относится к едва ощутимым и обычно не вызывает разрушений.

Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент не поступало.

Ранее, 6 февраля в селе Мильцы на окраине Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 на глубине 9 км в 19:46. Это землетрясение также относят к не ощутимым.

Напомним, 1 июля 2025 года вблизи села Карпуси в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1.

27 июля того же года в районе села Старые Санжары Полтавского района зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 на глубине 7,1 км.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.