На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2: что известно
- В Полтавской области 28 марта в 19:50 произошло землетрясение магнитудой 3,2, эпицентр находился на территории Мачуховской территориальной общины.
В субботу, 28 марта, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Толчки классифицируются как слабые.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Подземные толчки произошли в 19:50 по киевскому времени.
Эпицентр находился в Полтавском районе, в пределах Мачуховской территориальной общины.
Координаты очага – 49,53 северной широты и 34,41 восточной долготы. Глубина составила около 8 километров.
По классификации это землетрясение относится к едва ощутимым и обычно не вызывает разрушений.
Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент не поступало.
Ранее, 6 февраля в селе Мильцы на окраине Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 на глубине 9 км в 19:46. Это землетрясение также относят к не ощутимым.
Напомним, 1 июля 2025 года вблизи села Карпуси в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1.
27 июля того же года в районе села Старые Санжары Полтавского района зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 на глубине 7,1 км.