Минулого тижня в Україні панувала напрочуд тепла та суха погода, яка дозволила багатьом провести вихідні у парках, скверах та насолодитися справжнім весняним теплом. Однак уже цього тижня погодна ситуація кардинально змінилася — в країну прийшли дощі, хмарність та помітне похолодання.

Коли закінчаться дощі і прийде тепло

Як розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, цього тижня в Україні зберігатиметься тенденція до прохолодної та дощової погоди. Найближчими днями погодні умови визначатиме активний атмосферний фронт, який рухатиметься територією країни у східному напрямку та спричинятиме нестійку погоду з дощами різної інтенсивності.

Наразі атмосферний фронт простягається меридіонально — від Балтійського до Чорного моря. Тому 13 травня він зумовить помірні опади, місцями зі значним посиленням, майже по всій території України, за винятком західних та північно-східних областей.

У четвер, 14 травня, атмосферний фронт трансформується у локальний циклон із центром над Лівобережжям України. Через це дощі очікуються майже по всій країні, окрім західних областей, а також Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Подекуди можливі грози, а вдень у північно-східних регіонах прогнозуються локальні сильні опади.

Найбільше дощів, за словами синоптика, припаде на середу у більшості областей, тоді як у четвер опади посиляться у центральних та північних регіонах.

Температурний режим цього тижня буде нижчим, ніж минулого тижня та у вихідні. Причиною похолодання стане збільшення хмарності, через що сонце слабше прогріватиме приземний шар повітря. Крім того, зміна напрямку повітряних потоків сприятиме надходженню прохолодніших повітряних мас.

У найближчі дні вночі температура повітря коливатиметься в межах +5…+13°C, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +16…+23°C. Водночас уже у четвер, 14 травня, через надходження прохолодного повітря денні максимуми становитимуть лише +12…+19°C.

Коли закінчаться дощі та де буде найхолодніше

Водночас, за словами синоптикині Наталки Діденко, завтра (14 травня) Лівобережжя України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому тут очікуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Натомість значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тож переважатиме суха погода.

Найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина — Черкащина — Кропивницький та далі до Миколаївщини, де температура вдень становитиме +12…+14°C. Найтепліше буде у східних областях — до +20…+23°C, тоді як на решті території України прогнозують +14…+17°C.

У Києві 14 травня часом очікується дощ, ймовірніше — ближче до вечора. Вдень температура повітря підніметься приблизно до +16°C.

– Парасолі, дощовики і “цитрамони” хай будуть неподалік. Усім пахучого бузку! — додала синоптикиня.

Отже, відповідаючи на питання, коли перестануть йти дощі у травні, синоптики прогнозують, що до кінця робочого тижня в Україні зберігатиметься нестійка та дощова погода. Водночас опади матимуть переважно локальний характер, тому дощі охоплюватимуть не всі області одночасно.

