Російські війська почали застосовувати нову тактику дронових атак на Україну, спрямовуючи їх уздовж кордону з Білоруссю для прориву вглиб країни.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Нова тактика атак Шахедами: що відомо

За словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова (Флеша), російські війська змінили тактику використання ударних безпілотників типу Shahed.

— Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості, — повідомив Флеш.

Така тактика, зазначає Бескрестнов, спрямована на перевантаження української системи протиповітряної оборони, щоб збільшити кількість безпілотників, які зможуть прорватися вглиб території України, зокрема у західні регіони.

Флеш підкреслив, що сотні дронів могли б пролітати над територією Білорусі на окремих ділянках, однак натомість вони огинають її кордон.

Це, за його словами, створює для РФ додаткові ризики — збільшує час польоту, ускладнює маршрутизацію та підвищує ймовірність ураження.

Така поведінка, на думку Бескрестнова, може свідчити про те, що Білорусь не надає Росії доступу до свого повітряного простору навіть на кілька кілометрів.

Він також наголосив, що противник заздалегідь готується до подібних атак — проводить розвідку українських засобів радіоелектронної боротьби та вивчає розташування систем ППО.

Водночас українські сили оборони працюють над тим, щоб передбачити дії ворога та ефективно протидіяти новим тактичним підходам, зазначив він.

Нагадаємо, раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що російські дрони типу Shahed оснащують SIM-картами, які дозволяють їм підтримувати зв’язок під час польоту.

Поблизу кордонів такі безпілотники можуть підключатися до мобільних мереж сусідніх країн, що допомагає ворогу координувати атаки.

