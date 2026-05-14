У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України повідомили, що із 13 травня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочинається прийом заявок на нову програму грантової підтримки для українських агровиробників. Податися на участь можна до 14 червня 2026 року.

ДАР програма на розвиток фермерських господарств призначена для фермерів із восьми областей України. Отримані кошти можна буде спрямувати на модернізацію господарств, придбання техніки та обладнання, розвиток переробки, впровадження екологічних рішень і покращення виробничої інфраструктури.

Участь у грантовому циклі зможуть взяти агровиробники з:

Дніпропетровської області

Закарпаття

Івано-Франківщини

Львівщини

Чернівеччини

Волині

Тернопільщини

Хмельниччини

Програма орієнтована насамперед на малі фермерські господарства та виробників, які прагнуть розвивати локальне виробництво й збільшувати частку готової продукції з доданою вартістю.

ДАР — грантова програма для фермерів 2026: на що можна витратити кошти

Фінансова допомога дозволить аграріям оновити матеріально-технічну базу, покращити якість продукції та розширити виробництво. Також підтримка спрямована на розвиток переробки, що дає змогу продавати не сировину, а готові товари з вищою ринковою вартістю.

Програму реалізовують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО). Фінансову підтримку надає Європейський Союз.

Для фермерів Волинської, Дніпропетровської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей гранти передбачені у сферах:

ягідництва

овочівництва

аквакультури

виробництва та переробки молочної продукції

У Закарпатській області підтримку отримають виробники традиційної регіональної продукції, зокрема:

закарпатського меду

вина

гуцульських сирів, включно з коров’ячою та овечою бриндзою

Також гранти надаватимуть для розвитку аквакультури, ягідництва, овочівництва та збору недеревної лісової продукції.

У Івано-Франківській та Чернівецькій областях програма охопить:

ягідництво

овочівництво

аквакультуру

недеревну лісову продукцію

виробництво традиційних гуцульських сирів

Скільки коштів можуть отримати фермери

Перед тим, як подати заявку на програму підтримки на розвиток фермерських господарств, варто визначити категорію підприємства, адже виділяються різні суми. Розмір грантової допомоги визначатиметься у гривневому еквіваленті за курсом ООН.

Передбачено дві категорії фінансування:

до 440,5 тис. грн — для малих сільськогосподарських виробників

до 1,1 млн грн — для мікро- та малих агропідприємств, кооперативів і об’єднань виробників із географічними зазначеннями

Як подати заявку в ДАР на допомогу

Щоб подати заявку на отримання допомоги через ДАР, потрібно зареєструватися на порталі dar.gov.ua за допомогою КЕП або BankID. Після цього слід перевірити актуальність своїх даних, у розділі Доступні програми обрати відповідну активну програму та заповнити електронну заявку.

Умови участі у програмі

Однією з обов’язкових умов є співфінансування з боку учасників. Його обсяг залежатиме від напряму діяльності та типу проєкту, який подаватиме фермерське господарство.

У Міністерстві економіки наголошують, що така підтримка має допомогти малим виробникам перейти від роботи в режимі виживання до системного розвитку та посилення власної конкурентоспроможності.

